Santa Ana de los Guácaras tendrá dos días de festejos por su fiesta patronal

La histórica localidad de Santa Ana de los Guácaras se prepara para vivir este fin de semana una nueva edición de sus fiestas patronales en honor a Santa Ana, bajo la consigna "Fe, tradición y cultura". Las actividades se desarrollarán este sábado y domingo, fechas que coinciden con la conmemoración de Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María y abuelos maternos de Jesús, jornada que también se celebra como el Día de los Abuelos. Además, la Policía desplegará un amplio operativo de seguridad por la masiva concurrencia prevista.

Los festejos comenzarán el sábado desde las 11, la parroquia recibirá por primera vez la peregrinación de la Escuela de Cadetes de Oficiales y Aspirantes a Cabo de la Policía de Corrientes, que partirán a las 8 desde la intersección de las rutas Nacional 12 y Provincial 43, recorriendo aproximadamente 15,5 kilómetros hasta la localidad, donde participarán de una misa especial.

Durante la tarde, desde las 14, se realizará el tradicional Desfile de Carretas y Jinetes Tradicionalistas, con la participación de delegaciones de San Cosme, San Luis del Palmar, Paso de la Patria, Corrientes Capital, Riachuelo y Resistencia. La jornada concluirá a las 21 con el clásico festival y la serenata en honor a la patrona.

El domingo, día central de la festividad, las actividades comenzarán a la medianoche con el tradicional saludo a Santa Ana y una misa presidida por el vicario general, padre Daniel Masare. A las 10.30 se celebrará otra misa que incluirá la tradicional bendición de semillas, uno de los ritos más representativos para la comunidad rural.

Por la tarde, desde las 13, la plaza frente al histórico templo será escenario de un Encuentro de Voces Cristianas. Luego, a las 16, se celebrará la misa central y la solemne procesión por las calles del pueblo, encabezada por el arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain. Los festejos culminarán desde las 18 con un gran festival folclórico en el predio parroquial.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría de Seguridad y la Policía de Corrientes implementarán un importante operativo que se extenderá antes, durante y después de la peregrinación y de todas las actividades previstas. El dispositivo incluirá controles preventivos de tránsito, acompañamiento a los peregrinos, un corredor sanitario con personal médico y móviles de apoyo, además de medidas para evitar accidentes y congestionamientos vehiculares.

Solicitaron a quienes circulen por la zona y a los asistentes respetar las indicaciones del personal de seguridad y de los organizadores, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de una de las celebraciones religiosas y culturales más tradicionales de la provincia.