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Ofertas de hasta 70% OFF y cuotas sin interés en Sporting

Por El Litoral

Viernes, 24 de julio de 2026 a las 07:00

En Sporting Corrientes arrancó la liquidación más fuerte del año, con las mejores marcas a precios que no vas a querer dejar pasar. Adidas, Puma y mucho más, con descuentos reales en indumentaria deportiva, moda urbana y calzado, hasta agotar stock.

MODA DEPORTIVA Y URBANA EN UN SÓLO LUGAR

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 ✔️ Hasta 70% OFF en una selección de productos

 ✔️ 50% OFF en la segunda unidad en productos seleccionados

 ✔️ 3 cuotas sin interés en todas tus compras

 ✔️ 6 cuotas sin interés en compras superiores a $110.000

Extra: si pagas con MODO los martes, jueves y domingo tenes 20% de descuento con tope de $10.000

📍 Junin 1130 –Lunes a Sábado de 8:30 a 12:30 y de 17:00 a 21:00 

 

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