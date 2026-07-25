Un municipio correntino comercializó 20.000 kilos de cartón reciclado

Santo Tomé comercializó 20.000 kilos de cartón recuperado desde su Planta de Reciclaje, en una nueva operación que permitió reincorporar el material al circuito productivo. El cargamento fue recuperado, clasificado y enfardado antes de su comercialización, consolidando el trabajo que se realiza en materia de gestión de residuos.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de acciones son posibles gracias al compromiso de los vecinos con la separación de residuos en origen. "Cada persona que recicla forma parte de este proceso. El compromiso de la comunidad permite recuperar más materiales y seguir fortaleciendo el reciclaje en nuestra ciudad", señalaron.

Además del impacto ambiental, la venta del material recuperado genera recursos que se destinan al funcionamiento y mantenimiento de la Planta de Reciclaje, lo que permite sostener y fortalecer las tareas que allí se desarrollan.

Economía circular

El municipio remarcó que se trata de un círculo que continúa creciendo, donde separar, recuperar y volver a aprovechar los materiales contribuye a reducir residuos, promover la economía circular y fomentar una ciudad cada vez más comprometida con el cuidado del ambiente.