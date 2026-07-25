Un nuevo mapeo muestra cómo podría impactar mes a mes El Niño en Corrientes

El fenómeno de El Niño 2026/27 comienza a perfilar un escenario de abundantes lluvias para Corrientes. Aunque fue declarado oficialmente a principios de junio, sus efectos no son inmediatos y, según los especialistas, se intensificarán hacia la primavera y el verano. Los últimos mapas de anomalías de precipitación muestran que la provincia estará entre las zonas más afectadas por el exceso de agua durante los próximos meses con mayor impacto entre noviembre y enero.

La última actualización del IRI (Universidad de Columbia), que reúne 24 modelos climáticos, proyecta un calentamiento del Pacífico ecuatorial superior a los 3 °C entre octubre y diciembre, mientras que la NOAA estima un 81 % de probabilidad de que se desarrolle un evento de El Niño de muy fuerte intensidad en ese período. De concretarse, el ciclo 2026/27 competiría con los históricos episodios de 1982-83, 1997-98 y 2015-16.

¿Cómo sería el impacto mes a mes en Corrientes?

Los mapas elaborados por Meteored indican que agosto marcará el inicio de una tendencia con lluvias en el NEA y el Litoral pero de menor impacto. Los mayores desvíos positivos se concentrarían en el norte de Corrientes y Misiones, aun cuando el invierno continúe, sin embargo, el fenómeno aún no se instalaría del todo en el territorio correntino.

El mapa en agosto. El fenómeno aún no se encuentra instalado en la provincia. Fuente: Agromet.

En septiembre comienza la llegada del fenómeno pero en menor medida.Fuente: Agromet.

En octubre continúa sin mayores cambios en Corrientes. Fuente: Agromet.

En septiembre, en Corrientes no se registra excesos de precipitaciones muy marcados, los niveles marcan 10 mm como máximo. Para octubre, la señal húmeda perderá intensidad en algunas regiones como las de la provincia ya que no se ven excesos hídricos en la zona.

El panorama se volvería un poco más marcado en noviembre, cuando los modelos ubican el principal núcleo de lluvias sobre Corrientes, Misiones, el este de Formosa y el este del Chaco, con precipitaciones de más de 50 milímetros por encima de los valores normales. En diciembre, el exceso aumentaría hasta superar los 60 milímetros, lo que podría generar complicaciones en localidades ribereñas, especialmente por la rápida respuesta del río Uruguay ante lluvias intensas.

En noviembre ya se hace visible el fenómeno en la provincia. Fuente: Agromet.

En diciembre se hace más notorio el fenómeno en el territorio correntino.Fuente: Agromet.

En enero la provincia completa se encuentra bajo los efectos de El Niño. Fuente: Agromet.

Durante enero de 2027, las precipitaciones seguirían por encima de lo habitual en el norte del Litoral, aunque concentrándose progresivamente más hacia el norte. Además de favorecer crecidas en los ríos de la región, el aumento de los días nublados y lluviosos también podría influir. Para este mes de verano se espera que la provincia se encuentre bajo los efectos de El Niño en toda la provincia.

Recientemente la doctora en Recursos Naturales, ingeniera y observadora meteorológica Carolina Fernández López, fue consultada por El Litoral y señaló que: "Cuando sea El Niño va a abarcar más dentro de la región. En Corrientes recién comenzará a manifestarse a principio de 2027",

Los especialistas recuerdan que El Niño no provoca por sí solo inundaciones, pero sí aumenta considerablemente la probabilidad de lluvias persistentes y abundantes. En el Litoral, eventos como los de 1982-83, 1997-98 y 2015-16 dejaron crecidas históricas e inundaciones, por lo que la evolución del fenómeno será seguida de cerca durante los próximos meses, especialmente en una provincia como Corrientes, donde los ríos y las precipitaciones tienen un fuerte impacto sobre la vida cotidiana y la producción.