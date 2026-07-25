Corrientes: Yasy, la yaguareté que sorprendió a turistas con un paseo por el Iberá

La yaguareté Yasy, una de las hembras más emblemáticas del programa de reintroducción de la especie en Corrientes, volvió a convertirse en protagonista al ser vista recorriendo con total tranquilidad la Estancia Rincón del Socorro, en el Parque Nacional Iberá, donde sorprendió a turistas y vecinos que registraron el momento con sus teléfonos celulares.

El animal, cuyo nombre significa "Luna" en guaraní, caminó serenamente entre las construcciones del lugar sin mostrar ningún comportamiento agresivo, mientras las personas observaban la escena con respeto y asombro.

El nuevo avistamiento vuelve a poner en valor el trabajo de conservación y recuperación del yaguareté que se desarrolla en los Esteros del Iberá, donde la especie había desaparecido durante décadas y hoy vuelve a habitar en libertad gracias al programa de reintroducción.

Actualmente, Yasy forma parte de la creciente población silvestre de yaguaretés que vive en el Iberá y cumple un papel fundamental como depredador tope, contribuyendo al equilibrio natural del ecosistema.

Un símbolo de la conservación en Corrientes

Yasy es una de las yaguaretés más conocidas del proyecto que permitió el regreso de la especie a Corrientes, convirtiéndose en un verdadero símbolo del éxito de las políticas de conservación de la fauna silvestre impulsadas en la provincia.

Desde el programa recuerdan que, ante un encuentro con un yaguareté, es fundamental mantener la distancia, evitar acercarse, alimentarlo o interferir con su comportamiento natural.

El objetivo es permitir que el animal continúe su recorrido sin ser molestado y preservar su condición de especie silvestre.

"Yasy no necesita que nos acerquemos a ella. Necesita que respetemos su espacio", remarcan desde el proyecto, destacando que la convivencia responsable es clave para garantizar el futuro del mayor felino de América en los Esteros del Iberá.