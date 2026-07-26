Preocupación en Corrientes por el crecimiento del río Uruguay en Paso de los Libres

Paso de los Libres continúa en vilo este domingo tras conocerse que el río Uruguay continúa creciendo y se acerca los niveles de alerta.

Según los datos oficiales de la Prefectura Naval Argentina la altura del río Uruguay en el puerto local llegó a los 7,25 metros en la mañana de este domingo.

Este dato toma relevancia al compararse con los registros del sábado, donde el nivel de agua estaba por los 6,95 metros, marcando un crecimiento en el caudal.

Por otro lado, Prefectura recuerda que la etapa de alerta se considera a partir de los 7,50 metros y la de evacuación a los 8,50 metros.

Con la tendencia ascendente del río se pide a la población que tome los recaudos necesarios para estar preparados ante posibles eventos de crisis.