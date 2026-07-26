Corrientes: rige un alerta amarilla por lluvias y se esperan máximas de 30°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que rige un alerta amarilla por lluvias para distintas localidades de Corrientes durante este lunes. Además, el pronóstico anticipa una semana marcada por la inestabilidad, con temperaturas que alcanzarán los 30°C.

Según el organismo, el alerta amarillo afectará a las localidades de Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce, donde se esperan lluvias de variada intensidad.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarán durante la mañana del lunes y se extenderán hasta la tarde, mientras que la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Cómo seguirá el tiempo en Corrientes

Las condiciones inestables continuarán durante el martes, cuando también se prevén lluvias a lo largo de la jornada y una máxima de 30°C, manteniéndose el ambiente cálido y húmedo.

El miércoles se producirá un cambio en las condiciones meteorológicas. El SMN pronostica algunas precipitaciones durante la mañana y un descenso de la temperatura, con una máxima de 25°C.

En tanto, el jueves mejorará el tiempo, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 28°C, dando paso a condiciones más estables hacía el viernes, donde el cielo estará parcialmente soleado.