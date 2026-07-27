Corrientes: buscan una familia en todo el país para una adolescente de 13 años

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Saladas, a cargo del doctor César Daniel Romero, y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RuaCtes) lanzaron una convocatoria pública nacional.
La búsqueda está orientada a personas o familias de todo el país dispuestas a brindar un hogar con afecto, contención y estabilidad a una adolescente de 13 años, garantizando su derecho a crecer en un entorno familiar y continuar con su desarrollo personal y educativo.
El perfil de la adolescente y su derecho a una familia
Tras recibir acompañamiento integral durante dos años en un Dispositivo de Cuidado para fortalecer su salud y trayectoria escolar, se encuentra en condiciones de desarrollarse plenamente.
Las características principales del caso señalan:
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Historia y fortaleza: nació el 3 de julio de 2012 y logró superar etapas complejas reforzando sus habilidades de vinculación social.
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Afectividad y proyecto de vida: es descrita como una joven alegre y curiosa que busca sentirse querida, protegida y contenida por adultos comprometidos.
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Garantía de derechos: la medida judicial busca asegurarle un entorno estable que respalde sus metas personales y formación integral.
Formulario de inscripción y vías de contacto
Para iniciar la vinculación con fines adoptivos, las personas o familias deberán completar el Formulario de Convocatorias Públicas y remitirlo por los canales oficiales.
Contactos del Juzgado de Saladas y el RUACtes:
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Juzgado de Saladas: correo jfamilianya-saladas@juscorrientes.gov.ar o al teléfono (3782) 422832 (lunes a viernes de 7 a 13).
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RUACtes Corrientes Capital: correo registroadopcion@juscorrientes.gov.ar, teléfono (0379) 4104298 o presencialmente en Carlos Pellegrini 917, Entrepiso.
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Formulario digital: disponible para descarga en el portal oficial del Poder Judicial de Corrientes (juscorrientes.gov.ar).