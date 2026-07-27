Corrientes: buscan una familia en todo el país para una adolescente de 13 años

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Saladas, a cargo del doctor César Daniel Romero, y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RuaCtes) lanzaron una convocatoria pública nacional.

La búsqueda está orientada a personas o familias de todo el país dispuestas a brindar un hogar con afecto, contención y estabilidad a una adolescente de 13 años, garantizando su derecho a crecer en un entorno familiar y continuar con su desarrollo personal y educativo.

El perfil de la adolescente y su derecho a una familia

Tras recibir acompañamiento integral durante dos años en un Dispositivo de Cuidado para fortalecer su salud y trayectoria escolar, se encuentra en condiciones de desarrollarse plenamente.

Las características principales del caso señalan:

Historia y fortaleza: nació el 3 de julio de 2012 y logró superar etapas complejas reforzando sus habilidades de vinculación social .

Afectividad y proyecto de vida: es descrita como una joven alegre y curiosa que busca sentirse querida, protegida y contenida por adultos comprometidos.

Garantía de derechos: la medida judicial busca asegurarle un entorno estable que respalde sus metas personales y formación integral.

Formulario de inscripción y vías de contacto

Para iniciar la vinculación con fines adoptivos, las personas o familias deberán completar el Formulario de Convocatorias Públicas y remitirlo por los canales oficiales.

Contactos del Juzgado de Saladas y el RUACtes: