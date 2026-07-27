El Cucaicor coordinó 38 operativos de donación en lo que va del año en Corrientes

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Corrientes (Cucaicor), dependiente del Ministerio de Salud Pública de la provincia, informó que se llevaron a cabo 38 operativos de donación en lo que va del año, de los cuales 24 correspondieron a donantes de órganos y 14 a donantes de tejidos.

Todos los procedimientos estuvieron coordinados por el equipo de profesionales del organismo, en conjunto con el equipo de ablación renal de la institución, las Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos de los nosocomios provinciales y especialistas provenientes de distintos puntos del país.

Los centros de salud donde se desarrollaron estas intervenciones sanitarias fueron el Hospital Escuela “Gral. José Francisco de San Martín”, el Instituto de Cardiología de Corrientes, el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”, el Hospital “San José” de Paso de los Libres y el Hospital “San Juan Bautista” de Santo Tomé.

Despliegue de cordones sanitarios y logística de alta complejidad

Para garantizar la rapidez requerida en cada proceso de ablación y traslado, se desplegaron cordones sanitarios a través de dispositivos logísticos orientados a asegurar un traslado ágil y protegido de los ablacionados.

Esta labor conjunta involucró al Área de Logística del Cucaicor, la Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes, la Policía Provincial, el Aeropuerto Dr. “Piragine Niveyro”, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Dirección Provincial de Aeronáutica.

La logística integral de cada etapa se implementó desde la Guardia Operativa Nacional del Incucai en coordinación directa con el área médica y social del organismo correntino.

En esa instancia se efectuó la distribución de los componentes según los criterios de prioridad vigentes, quedando todo el proceso fiscalizado e inscrito formalmente en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (Sintra).

Reconocimiento a las familias donantes y al equipo profesional

Desde la conducción del Cucaicor manifestaron su acompañamiento a las familias de los donantes que hicieron posibles estas ablaciones en la provincia.

En ese sentido, las autoridades del organismo expresaron un reconocimiento hacia la totalidad del personal interviniente en la cadena sanitaria y de seguridad que participa en los procedimientos.

El agradecimiento institucional se extendió al equipo médico, técnico y operativo que interviene en la logística y preservación de los órganos, cuyo trabajo articulado hace posible que cada operativo se concrete con éxito en la red de procuración provincial y nacional.