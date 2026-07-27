Fiesta Provincial del Mbaipy en El Sombrero: los ganadores del mejor plato y quién fue elegida como embajadora

La Municipalidad de la localidad correntina de El Sombrero llevó adelante este fin de semana una nueva edición de la Fiesta Provincial del Mbaipy, evento que incluyó la tradicional competencia culinaria y la consagración de la nueva embajadora de la fiesta.

La jornada reunió a cocineros de distintos puntos de la región, quienes formaron parte de una celebración centrada en la gastronomía típica y las tradiciones locales.

En el plano competitivo, el jurado consagró en el primer puesto al equipo Cuchara Tavy, una formación integrada por representantes de Corrientes y Entre Ríos conformada por Germán Ricardo Díaz, Mateo Marsilli, Jonathan Yostar y Giuliano Marsilli.

En tanto, el segundo lugar del certamen quedó en manos de Sabor a Rancho, conjunto proveniente de El Sombrero (Kilómetro 37) e integrado por José Ricardo Escobar y Lidia Leonardo Medina.

Por su parte, la mención al Mbaipy Más Creativo e Innovador fue otorgada al equipo Che Ama Me Mbiú, representante de la ciudad de Corrientes.

Valentina Mc Cargo fue elegida como la nueva Embajadora Provincial

De manera simultánea a las actividades gastronómicas, el escenario principal albergó la elección de las representantes institucionales de la festividad para el período anual. La joven Valentina Mc Cargo, oriunda de la localidad anfitriona de El Sombrero, fue coronada como la nueva Embajadora Provincial del Mbaipy.

El cuadro de soberanas del festival se completó con la distinción de Rita Acosta, representante de la localidad de Caá Catí, quien fue electa como Primera Representante.

Asimismo, la nómina de distinguidas en el certamen de belleza y representatividad cultural se cerró con la consagración de María de los Milagros Tajan como Segunda Representante.