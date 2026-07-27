El tiempo en Corrientes: el SMN prevé calor y tormentas fuertes para cuatro localidades

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que las altas temperaturas se extenderán en la ciudad de Corrientes por lo menos hasta el miércoles, jornada para la cual se prevén marcas máximas que alcanzarán los 30 grados.

Sin embargo, el organismo oficial no descartó que durante la tarde del martes se registren algunas precipitaciones y chaparrones aislados tanto en la mañana como en la tarde, con una probabilidad estimada del 40 por ciento.

Para el miércoles, las proyecciones climáticas anticipan un leve descenso de los registros térmicos, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que ascenderá hasta los 25 °C durante la tarde.

La jornada estará marcada por la presencia de vientos del sector sur, registrando ráfagas que podrían alcanzar los 22 km/h en la zona capitalina.

Cuatro localidades bajo alerta amarilla por lluvias intensas y granizo

En simultáneo con las condiciones previstas para la capital provincial, el SMN emitió un aviso de nivel por inclemencias climáticas para el interior correntino. Las localidades de General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes, fenómeno previsto puntualmente para la noche del martes.

De acuerdo a las especificaciones del reporte oficial, el área delimitada será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales manifestarán carácter fuerte.

Los fenómenos meteorológicos podrán estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, posible caída de granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica.

Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, montos que podrían ser superados de forma puntual en determinados sectores de los departamentos afectados.