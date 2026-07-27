Prefectura pide extremar las precauciones por la crecida del río Uruguay

La Prefectura Naval Argentina solicitó tomar precauciones al momento de navegar por la creciente del río Uruguay en Corrientes.

Según la fuerza, sobre el río se ven ramas y otros elementos flotando que dificultan la navegabilidad y pueden significar un riesgo para las embarcaciones pequeñas.

Por tal motivo es que se recomienda evitar desplazarse sobre el agua, en tanto que a la población general se le pide estar atenta a los anuncios en cada localidad, pues algunas mediciones se acercan a los niveles de alerta y evacuación.

La evolución del río mantiene a varias localidades en vilo ya que en muchos puntos se han detectado una tendencia alsista en los niveles del agua.

El agua que no deje de subir

Las mediciones del tramo central evidencian la crecida en las siguientes localidades:

Alvear: 9,46 metros (crece).

La Cruz: 9,29 metros (crece).

Yapeyú: 8,66 metros (crece).

Paso de los Libres: 7,96 metros (crece).

Bonpland: 6,95 metros (crece).

Monte Caseros: 5,67 metros (crece).

Las autoridades señalan un aumento del nivel del agua en comparación a informes anteriores, por lo que pide a la población que tome los recaudos necesarios y que evite la navegación sobre las aguas del río.

Localidades con tendencia en baja

El monitoreo también reflejó un alivio temporal en otros puntos de Corrientes: