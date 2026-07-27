Corrientes: cerraron el paso internacional Alvear-Itaquí por la crecida del río Uruguay

Prefectura Naval Argentina informó este lunes que se dispuso el cierre transitorio del Puerto de Alvear, que funciona como Paso Internacional Alvear (Argentina) – Itaquí (Brasil), debido a la crecida extraordinaria del río Uruguay.

La medida fue informada por la Municipalidad de Alvear y tiene como objetivo preservar la seguridad de la navegación, de las embarcaciones y de las personas que utilizan el cruce internacional, ante las condiciones adversas que presenta el río.

Según el último registro oficial, a las 9 de la mañana el río Uruguay alcanzó una altura de 9,55 metros en el Puerto de Alvear y continúa en ascenso.

Cómo está el río Uruguay

El último parte hidrológico también dio a conocer la situación en otras localidades de la cuenca:

El Soberbio: 5,00 metros (baja 2 centímetros por hora).

5,00 metros (baja 2 centímetros por hora). Garruchos: 11,43 metros (baja 3 centímetros por hora).

11,43 metros (baja 3 centímetros por hora). Santo Tomé: 11,98 metros (baja 2 centímetros por hora).

Las autoridades indicaron que el cierre del paso fronterizo se mantendrá hasta que las condiciones del río permitan garantizar un cruce seguro entre Alvear e Itaquí, por lo que recomendaron a quienes tenían previsto utilizar este paso internacional mantenerse informados a través de los canales ofici