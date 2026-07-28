Hallaron la huella de un yaguareté en una escuela rural de Corrientes e instalan cámaras trampa

La comunidad del Paraje Pago Arias se vio sorprendida por el histórico avistamiento de un yaguareté, cuyos rastros quedaron marcados en el predio de la Escuela N° 187 "Ysopoyú".

Las pisadas del animal fueron fotografiadas por directivos y docentes del establecimiento, lo que motivó un inmediato despliegue de investigadores y ambientalistas en la zona rural.

Huellas fotografiadas en el predio escolar

El equipo instaló dispositivos de monitoreo y brindará capacitaciones comunitarias para la protección de los vecinos y del ejemplar.

Monitoreo satelital y cámaras trampa en el territorio

Tras la confirmación de las pisadas en el establecimiento educativo, especialistas e investigadores se trasladaron de urgencia al paraje para iniciar las tareas de campo.

Las acciones inmediatas en la zona comprenden la instalación de cámaras trampa, que son dispositivos fotográficos para registrar el paso y comportamiento del ejemplar.

Cámaras trampas instaladas en la zona

Además, se realizó un rastrillaje para determinar si se trata de un ejemplar liberado en el marco del programa de reintroducción y verificar si posee collar GPS.

Cabe recordar que esta especie tiene el caracter de Monumento Natural, motivo por el cual cuenta con resguardo legal absoluto en todo el territorio nacional.

Charla informativa y prevención para los pobladores

Con el fin de transmitir tranquilidad y pautas claras de coexistencia entre la comunidad y la fauna silvestre, se realizará una jornada de capacitación abierta.

El encuentro comunitario abordará los siguientes ejes:

Pautas de conducta: instrucciones sobre cómo actuar frente a un posible avistamiento cara a cara.

Comportamiento de la especie: hábitos naturales del felino para evitar temores infundados.

Medidas de resguardo: consejos prácticos para la protección del ganado, mascotas y habitantes, enfatizando la prohibición de agredir o acercarse al animal.

Aviso inmediato: solicitaron a los vecinos informar cualquier nueva huella o registro directamente a las autoridades.

Con información de Juan Antonio Pared