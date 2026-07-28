Corrientes: homenajearon a Monseñor Devoto a 42 años de su fallecimiento

La Diócesis de Goya recordó este martes el 42° aniversario del fallecimiento de Monseñor Alberto Pascual Devoto, primer obispo de la diócesis, con un emotivo homenaje realizado en el monumento de Las Tres Cruces, ubicado sobre el kilómetro 708 de la Ruta Nacional N.º 12, en Esquina.

La ceremonia comenzó a las 10 de la mañana y reunió a numerosos fieles que participaron de un responso presidido por los sacerdotes Rubén Cattay y Pedro Pablo Ojeda, acompañados por diáconos de la diócesis.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje realizado por Álvaro Peña, quien recordó la vida, la obra y el legado pastoral de Monseñor Devoto, destacando su compromiso con la Iglesia y con las comunidades del sur de Corrientes.

Un legado que permanece vigente

Monseñor Alberto Pascual Devoto fue el primer obispo de la Diócesis de Goya y es recordado por su cercanía con los fieles, su labor evangelizadora y su compromiso con el desarrollo pastoral de la región.

Cada año, la comunidad diocesana se reúne para rendir homenaje a quien marcó una etapa fundamental en la historia de la Iglesia goyana y cuyo legado continúa presente en las distintas parroquias de la diócesis.