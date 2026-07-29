Corrientes: impulsan la mejora continua en alojamientos de Paso de la Patria

En el marco del Programa Sello Correntino de Calidad Turística, la localidad de Paso de la Patria fue sede de la primera jornada de asistencia técnica presencial para el sector de alojamientos.

La actividad, coordinada entre el Ministerio de Turismo de Corrientes y el Instituto de Turismo y Cultura local, brindó asesoramiento personalizado a los prestadores en la Dirección de Turismo para adecuar sus estándares de servicio, elevar la competitividad del destino y consolidar la mejora continua.

Asesoramiento presencial y trabajo con prestadores

El equipo técnico provincial desembarcó en la villa turística para trabajar junto a los empresarios y administradores del sector.

Es así que se asesoró individualmente a cada prestador para diagnosticar el estado actual de sus instalaciones y servicios. Se revisaron las pautas y exigencias requeridas para la acreditación oficial del Sello Correntino.

Por último se definieron los pasos y adecuaciones necesarias que cada establecimiento deberá cumplir para alcanzar la certificación.

Mejora continua y competitividad del destino

Desde la cartera turística provincial remarcaron que el programa apunta a consolidar a Corrientes como un polo de excelencia: