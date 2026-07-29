CooperArt en el Museo Vidal: abren la muestra a beneficio del Hospital Escuela

El Instituto de Cultura de Corrientes invita a la inauguración de la 16ª edición de CooperArt, la tradicional muestra benéfica organizada por la Cooperadora del Hospital Escuela General San Martín.

Bajo el lema "Uniendo arte y salud por Corrientes", la exposición abrirá sus puertas este jueves 30 de julio a las 20 en la Sala José Negro del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal, reuniendo piezas de más de 100 creadores consagrados y emergentes con el objetivo de recaudar fondos para el centro de salud.

Recorrido artístico, curaduría y obras en venta

Con la curaduría de Daniela Russo Casco, la Sala José Negro albergará un acervo de gran valor patrimonial y contemporáneo:

Maestros consagrados: trabajos de figuras fundamentales como Lino Enea Spilimbergo, Carlos Alonso, Gómez Morilla y Fabriciano Gómez, a la par de jóvenes promesas.

Fin benéfico: las obras expuestas estarán a la venta y el dinero recaudado se destinará íntegramente a la compra de equipamiento médico para el Hospital Escuela.

Continuidad institucional: segundo año consecutivo que la muestra solidaria tiene como sede las salas del Museo de Bellas Artes.

Horarios de visita y ubicación

El público podrá recorrer la muestra y colaborar durante casi todo el mes en la sede de San Juan 546.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa que fortalece el sistema de salud pública a través de la cultura.

La sala estará abierta de miércoles a sábados de 9 a 12 y de 16 a 20, y los domingos por la tarde de 16 a 20.