Corrientes: convocan a jóvenes al HackLab + Hackathon 2026 con etapa virtual y presencial

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Modernización e Innovación, presentó la edición 2026 del "HackLab + Hackathon" (2HC26).

Se trata de un programa de formación y competencia para estudiantes universitarios, terciarios y perfiles creativos de toda la región.

Durante el lanzamiento, las autoridades adelantaron la creación de Distrito I, un predio de 12.000 m² ubicado en La Unidad y destinado a potenciar la industria del conocimiento en el NEA.

Fases del certamen y formulario de inscripción

El certamen se estructurará en dos instancias consecutivas abiertas a perfiles técnicos y no técnicos:

Primera fase (HackLab): instancia virtual enfocada en capacitaciones sobre desarrollo de software , inteligencia artificial , metodologías ágiles , automatización , negocios y comunicación .

Segunda fase (Hackathon presencial): durante el 3 y 4 de septiembre. Los equipos crearán un Producto Mínimo Viable (app, web o servicio) y defenderán la propuesta ante un jurado.

Inscripción gratuita: a través de un formulario digital para postulantes en la web oficial ( docs.google.com/forms ).

Alianza académica: respaldo de la Unne, UTN, Universidad de la Cuenca del Plata, TelCo y la Municipalidad de Corrientes.

Anuncio de Distrito I y desarrollo del ecosistema local

Durante la presentación, funcionarios provinciales destacaron la proyección estratégica del sector productivo tecnológico:

Luciano Cabrera (Ministro de CyT) enfatizó que Corrientes busca potenciar la capacidad técnica de sus jóvenes, promoviendo la integración obligatoria entre alumnos de instituciones públicas y privadas.

El titular del Instituto de Modernización, Juan Francisco Bosco, confirmó la futura apertura del proyectado "Distrito I", un espacio de 12.000 m² en La Unidad para empresas de tecnología, junto con la instalación de un laboratorio de IA.

En tanto que Florencia Ojeda, en representación de la Municipalidad de Corrientes ponderó la articulación entre la Provincia, el Municipio y las universidades para fomentar el empleo joven de calidad