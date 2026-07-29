El Ministerio de Justicia y la Unne firmaron convenios de cooperación en Corrientes

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) firmaron este miércoles un acuerdo marco de cooperación y dos convenios específicos destinados a fortalecer la formación académica, la capacitación y el trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Los documentos fueron suscriptos por el ministro Juan José López Desimoni y la decana de la Facultad de Derecho, Mónica Anís, con el objetivo de impulsar acciones de formación, investigación, extensión universitaria, transferencia de conocimientos y promoción de derechos.

Uno de los convenios establece la implementación del Sistema de Prácticas Vocacionales Orientadas, que permitirá a estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía realizar prácticas en distintas áreas del Ministerio, adquiriendo experiencia profesional mediante su participación en la gestión pública.

Además, ambas instituciones acordaron desarrollar de manera conjunta el curso de extensión universitaria "Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes", destinado a agentes y profesionales del Ministerio, así como a graduados y estudiantes avanzados de la Facultad.

La propuesta será coordinada por la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DiPNA) junto con la Facultad de Derecho y busca fortalecer la capacitación en materia de promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Con estos acuerdos, el Ministerio de Justicia y la UNNE consolidan una agenda de trabajo conjunto orientada a fortalecer las capacidades institucionales, promover la formación continua y generar nuevas herramientas para mejorar las políticas públicas vinculadas al acceso a la justicia y la protección de derechos.