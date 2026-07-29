Corrientes: más de 100 artistas participarán de CooperArt a beneficio del Hospital Escuela

La 16ª edición de CooperArt será inaugurada este jueves a las 20 en el Museo de Bellas Artes "Juan Ramón Vidal", donde más de 100 artistas nacionales, regionales y provinciales expondrán sus obras con un fin solidario: recaudar fondos para la compra de equipamiento destinado al Hospital Escuela "General San Martín" de Corrientes.

La muestra, que tendrá lugar en la Sala "José Negro", contará con la curaduría de Daniela Russo Casco y ofrecerá un recorrido por pinturas y esculturas de distintas épocas, estilos y movimientos artísticos.

Organizada por la Cooperadora del Hospital Escuela junto al acompañamiento del Instituto de Cultura de Corrientes, la propuesta se desarrollará bajo el lema "Uniendo arte y salud por Corrientes"

Entre las obras podrán apreciarse trabajos de destacados referentes como Lino Enea Spilimbergo, Carlos Alonso, Gómez Morilla y Fabriciano Gómez, además de producciones de artistas emergentes.

Todas las piezas estarán disponibles para la venta y el dinero recaudado será destinado íntegramente a la adquisición de equipamiento para el Hospital Escuela, reafirmando el compromiso del sector artístico con el fortalecimiento de la salud pública en Corrientes.

La exposición podrá visitarse en los horarios habituales del museo: de miércoles a sábados de 9 a 12 y de 16 a 20, mientras que los domingos abrirá de 16 a 20.

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