LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/26

MOTIVO: “Adquisición de equipos y componentes informáticos de las distintas áreas de la Dirección General de Informática”.

FECHA APERTURA DE SOBRES: El día 05 de agosto de 2026 a las 10:00hs.

LUGAR DE APERTURA: Servicio Compras – Servicio Administrativo Financiero – Carlos Pellegrini Nº 894 – Corrientes, Capital – y se efectuará con la modalidad videoconferencia y/o streaming autorizada por Resolución del STJ N°330. En caso de querer presenciar la misma, deberá consultar la página institucional del Poder Judicial, donde oportunamente se publicará el link de acceso.

Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, Planilla de Cotización (Excel), Anexo I, Instructivo y Video para completar la planilla de cotización, podrán ser consultados y descargados a través del siguiente link: https://www.juscorrientes.gov.ar/servicio-administrativo-financiero/servicio-compras/licitaciones-2026/ Sin costo.

Consultas Administrativas, Consultas Técnicas y/o Pedidos de Aclaratorias: deberán realizarse conforme lo establecido en los Art. 8° y Art. 9° del Pliego de Condiciones Particulares.

PRESUPUESTO OFICIAL: USD654.484,26 IVA INCLUIDO (Dólares estadounidenses seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro con veintiséis centavos).