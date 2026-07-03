Mostaza abrirá un nuevo local con drive-thru en la ciudad de Corrientes

Mostaza, la cadena de comida rápida de origen nacional más grande del país, acelera su plan de expansión en el nordeste argentino y anunció la apertura de un nuevo local en Corrientes Capital. El mismo contará con AutoMostaza y se convertirá en la primera cadena de comida rápida con servicio drive-thru de la ciudad.

Desde la compañía confirmaron que ya se encuentran entrevistando a potenciales franquiciados que estén interesados en sumarse al desarrollo de este proyecto. Los candidatos deberán contar con capacidad de inversión, visión empresarial y compromiso con los estándares operativos y de calidad que caracterizan a la marca.

Con más de 25 años de historia y una red que supera los 216 puntos de venta en el país, Mostaza refuerza su presencia en el NEA con una propuesta clara: integrarse a un modelo de franquicias de probada solidez, con procesos estandarizados, acompañamiento continuo y el respaldo de una marca de alcance nacional.

“Corrientes es una plaza con gran potencial para seguir creciendo y queremos que ese desarrollo se construya junto a empresarios locales. Buscamos socios que quieran formar parte de una marca en expansión, con un modelo de negocio probado y una demanda sostenida en todo el país”, afirmó Pablo de Marco, Director de Expansión de Mostaza.

La apertura del nuevo local representa un paso más dentro del plan federal de expansión que Mostaza viene desarrollando en distintas regiones del país, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo económico local.

Los interesados en conocer más sobre el modelo de franquicias pueden ingresar a www.mostazaweb.com.ar/franquicias o realizar consultas a franquicias@mostazaweb.com.ar.