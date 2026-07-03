Agronea 2026: Banco Nación ofrece financiamiento para maquinaria nacional con tasa de 18% en pesos y 0% en dólares

El Banco Nación estará presente en la exposición agroindustrial, comercial y ganadera más importante del norte argentino, con líneas especiales para la compra de maquinaria nueva, beneficios, soluciones digitales y asesoramiento integral para empresas, productores y MiPyMEs.

En el marco de la 23° edición de la muestra, la entidad ofrecerá una línea para la compra de maquinaria nacional nueva en pesos, con una TNA fija desde 18%, por un monto de hasta $ 1.500 millones por MiPyME y un plazo de hasta 60 meses. La alternativa contempla condiciones especiales para clientes que se registren en el stand del Banco durante la muestra y cumplan con los requisitos establecidos.

Asimismo, para la compra de maquinaria nacional nueva en dólares, pondrá a disposición una financiación con TNA fija de 0%, destinada a MiPyMEs y grandes empresas del sector agropecuario, por hasta US$ 350.000 por compañía y con un plazo de hasta 60 meses, con bonificación mediante aporte del fabricante o concesionario. También se encuentra disponible otra opción en dólares, sin aporte del fabricante o concesionario, con TNA fija desde 6,50%.

Las operaciones podrán canalizarse a través de “BNA Conecta”, el marketplace del Banco Nación, que permite vincular a empresas, proveedores y clientes para facilitar el acceso a bienes de capital y soluciones financieras destinadas al desarrollo productivo.

Además, en el remate de reproductores organizado por la consignataria Colombo y Colombo y sponsoreado por el Banco, la entidad implementará una mejora sobre la tasa vigente de la tarjeta AgroNación para el sector ganadero, mediante un esquema de bonificación compartida con la firma organizadora.

Durante las tres jornadas, el stand institucional contará con actividades comerciales y espacios de asesoramiento sobre “BNA Conecta”, “Nueva BNA Digital”, “Nación PyME Digital”, créditos comerciales, seguros, medios de pago, apertura de cuentas, “MODO”, tarjetas corporativas, “+Pagos” y herramientas digitales para microempresas y banca individuos.

Como parte de la agenda, el viernes 3 de julio la entidad brindará una charla sobre educación financiera para jóvenes, en el espacio Ag Tech Servicios, bajo el programa “BNA Te Suma” y, el sábado 4, se desarrollará una capacitación de Banca Empresa destinada a clientes invitados, con foco en soluciones digitales, financiamiento y productos para el sector productivo.

De esta manera, el Banco Nación reafirma su rol como aliado estratégico del campo argentino, acompañando la inversión, la incorporación de tecnología y el crecimiento de las economías regionales con herramientas concretas para potenciar la actividad agroindustrial.