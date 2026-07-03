Fiesta Nacional de Pesca del Dorado: ya hay más de 100 equipos inscriptos y se refuerza la promoción

Paso de la Patria expande la promoción de la 61° Fiesta Nacional de Pesca del Dorado con el objetivo de posicionarla ante distintas provincias. La competencia se realizará del 14 al 17 de agosto y ya cuenta con más de 100 equipos inscriptos.

En ese marco, se desarrolló una gira promocional por el norte argentino que incluyó las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Además, el 8 de julio se realizará el lanzamiento oficial en Casa de Gobierno en la ciudad de Corrientes.

Promoción y articulación

La organización del evento se trabaja de manera conjunta entre el Ministerio de Turismo de Corrientes, el Municipio de Paso de la Patria y la Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos.

El ministro de Turismo provincial, Juan Enrique Braillard Poccard, y el intendente Oscar García mantuvieron reuniones de planificación para coordinar acciones de promoción. Como actividad pensada para la difusión nacional, también se prevé un lanzamiento en Casa de Corrientes en Buenos Aires a fines de julio.

El intendente García destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado provincial y el sector privado para sostener el crecimiento del evento y fortalecer el perfil de la villa. En ese sentido, señaló que la fiesta genera un "fuerte movimiento turístico" y remarcó la importancia de continuar con las acciones de difusión en distintas regiones del país.

Actualmente, ya se registraron alrededor de 110 equipos en menos de 20 días, lo que marca una buena expectativa de participación para esta nueva edición.