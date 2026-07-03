Inversión en Corrientes: construirán un resort de 60 millones de dólares

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con un consorcio de desarrolladores e inversores procedentes de Brasil, quienes oficializaron el desembarco de un megaproyecto de infraestructura hotelera e inmobiliaria que se ejecutará en la zona norte de la capital provincial, en las inmediaciones del aeropuerto internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro.

La comitiva corporativa estuvo liderada por el empresario Diógenes Bexaira, cabeza del grupo inversor responsable de La Dorada Resort, quien detalló los lineamientos del plan de negocios y la implantación del complejo.

"Traemos a Corrientes una inversión montada en una villa turística, es un modelo de negocio validado en el exterior y que decidimos implantar en la capital correntina", precisó el ejecutivo tras el encuentro con el mandatario provincial, ponderando las facilidades institucionales y las ventajas comparativas que ofrece la provincia para la radicación de emprendimientos de escala internacional.

Despliegue territorial, etapas de obra y plazos de ejecución

El máster plan de la futura villa turística prevé una ocupación de suelo de proporciones inéditas para el ejido urbano capitalino, abarcando una superficie total de 300 hectáreas.

Dentro de ese predio, el área destinada específicamente al casco del resort y los amenities hoteleros principales ocupará unas 50 hectáreas, mientras que la extensión restante se afectará a un desarrollo inmobiliario residencial que proyecta el loteo de más de mil parcelas de perfil residencial y vacacional.

El objetivo técnico del consorcio apunta a dinamizar y expandir de forma sustancial la capacidad de alojamiento de alta gama tanto en el municipio capitalino como en la provincia.

Los inversores brasileños formalizaron un cronograma de ejecución por etapas fijado a mediano y largo plazo. En la fase Inicial (2029) el grupo empresario proyecta tener concluido y operativo el complejo de resort principal, lo que representará el 40% de la infraestructura global del proyecto.

Entre tanto, la finalización integral, prevista para el 2032, estima completar el desarrollo urbanístico, vial y residencial de las 300 hectáreas totales del predio.

Financiamiento privado, empleo y el gancho del Iberá

En lo que respecta al impacto socioeconómico en el mercado laboral de la región, Bexaira puntualizó que durante las fases de construcción y posterior puesta en régimen de los servicios turísticos se generará un total de 500 empleos directos fijos, sumando una absorción de mano de obra estimada de entre 2.000 y 4.000 puestos de trabajo indirectos, vinculados a los sectores de la construcción, la logística y la proveeduría de servicios locales.

El fondeo del desarrollo urbanístico demandará un desembolso global de 60 millones de dólares, compuestos en su totalidad por capitales privados de origen brasileño, sin requerimiento de asistencia financiera por parte del erario público.

Al momento de argumentar las razones estratégicas que motivaron la elección de la capital provincial como destino de la inversión, los empresarios destacaron la conectividad y los recursos naturales del territorio, mencionando al río Paraná como un imán náutico de gran escala y la proximidad con los Esteros del Iberá.