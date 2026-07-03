Seminario sobre Malvinas rescatará la historia de los soldados guaraníes de San Martín

Corrientes será sede de un seminario que reunirá a especialistas e investigadores con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre la soberanía argentina y promover el proceso de "malvinización" que se impulsa en distintos puntos del país. Se desarrollará el próximo 7 y 8 de julio, la Sociedad Española por Mendoza 530. La iniciativa es organizada por la Fundación Animar y está dirigida a docentes, estudiantes, integrantes de las fuerzas de seguridad y al público en general. Para inscribirte hace click acá.

En diálogo con El Litoral, la presidenta de Fundación Animar, Prof. Analia Catuogno y Gustavo Elías, integrante de la Fundación Animar, explicó que el encuentro contará con la participación del subdirector de la Dirección de Gesta de Malvinas, Carlos Gigliotti, y del doctor Nicolás Bevacqua, quienes estarán a cargo del seminario titulado "Malvinas: pasado, presente y futuro".

Según detalló, uno de los ejes centrales será la presentación de documentación histórica que respalda los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. "Se expondrá material que data desde principios del siglo XIX y que corrobora, a través de documentos históricos, que las Malvinas son argentinas", señaló Elías.

El seminario también incluirá la conferencia "De San Martín de los Andes a Malvinas", en la que se repasará el vínculo histórico entre la gesta sanmartiniana y la construcción de la identidad nacional, con documentación reunida por especialistas de la Dirección de Gesta de Malvinas.

El rol de los soldados guaraníes

Otra de las actividades destacadas estará a cargo de los historiadores misioneros David Ostapchuk y José Luis Bittencourt, quienes disertarán sobre la historia de los granaderos guaraníes que integraron el Regimiento de Granaderos a Caballo durante las campañas independentistas.

Durante esa exposición se reconstruirá el recorrido de cerca de 300 guaraníes provenientes de la zona de Apóstoles y Concepción de la Sierra, quienes caminaron más de 1.200 kilómetros para incorporarse al entrenamiento militar organizado por el general José de San Martín en Retiro, Buenos Aires. De ese grupo, la historia registra especialmente a Matías Abocú, capitán de milicias, y a Miguel Chepoyá, uno de los principales trompetas del Ejército Libertador, ambos protagonistas del Cruce de los Andes y de la campaña libertadora hasta Perú.

Elías remarcó que el encuentro tendrá un fuerte perfil educativo. Además de las exposiciones, la Dirección de Gesta de Malvinas entregará a la Fundación Animar una biblioteca digital y una mapoteca digital con abundante material histórico y documental sobre Malvinas y la figura de San Martín.

Ese contenido quedará disponible para docentes, investigadores, estudiantes y cualquier persona interesada en profundizar sus conocimientos sobre la historia argentina. "La idea es que toda la comunidad pueda acceder libremente a esa información para investigar y trabajar sobre estos temas", concluyó el organizador.

Para inscribirse deben hacerlo a este link.