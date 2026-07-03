La ciudad más fría de Corrientes: se registró -2,9°C de mínima

La intensa masa de aire frío que afecta a gran parte del país dejó este jueves un registro histórico en Corrientes. La ciudad de Esquina alcanzó una temperatura mínima de -2,9 °C, seguida de Monte Caseros con -1,7°C, convirtiéndose en el lugar más frío de la provincia de este viernes y marcando la primera helada meteorológica de 2026 en la región.

Especialistas explicaron que, si bien durante las últimas semanas ya se habían producido heladas, estas eran de carácter agrometeorológico, es decir, se registraban a nivel del suelo y afectaban principalmente a los cultivos. El episodio de este viernes representa el primer evento considerado oficialmente como helada meteorológica, ya que la temperatura del aire descendió por debajo de los 0 °C.

En paralelo, la Estación Experimental del Inta Bella Vista informó que también se registró la primera helada agronómica del año. Allí, la temperatura mínima medida en la casilla meteorológica fue de 1,2 °C, mientras que a cinco centímetros del suelo descendió hasta -2 °C, lo que provocó la formación de escarcha en la zona del observatorio.

La diferencia entre ambos fenómenos radica en el nivel donde se realiza la medición. Mientras la helada agronómica se determina por las temperaturas registradas cerca del suelo, la meteorológica se establece a partir de la temperatura del aire medida en condiciones estandarizadas.

Además de Esquina, otras localidades correntinas también registraron valores bajo cero. En Monte Caseros, la temperatura mínima fue de -1,7 °C, confirmando el fuerte impacto de la masa de aire polar sobre el sur provincial.

El descenso térmico coincidió con la vigencia de una alerta amarilla por frío extremo para gran parte de Corrientes, emitida debido al riesgo que representan las bajas temperaturas para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Los pronósticos indican que el ambiente frío continuará durante los próximos días, con nuevas mañanas de temperaturas muy bajas y condiciones propicias para que vuelvan a registrarse heladas en distintos sectores de la provincia.