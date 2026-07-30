Cómo es la nueva plataforma digital del Registro de la Propiedad

El Gobierno de Corrientes presentó la nueva plataforma oficial del Registro de la Propiedad Inmueble (rpi.corrientes.gob.ar).

La herramienta digital centraliza servicios registrales, guías de trámites, formularios, liquidaciones y seguimiento de expedientes en un solo espacio.

La iniciativa se enmarca en el programa de modernización y transformación digital provincial para brindar una atención más ágil, transparente y accesible a profesionales y a la comunidad.

Servicios disponibles y seguimiento de trámites online

Los usuarios y profesionales del sector podrán realizar gestiones sin necesidad de trasladarse.

El sitio da acceso directo a la guía de procedimientos, descarga de formularios y minutas oficiales, con herramientas para efectuar la liquidación de tasas registrales y consultar el estado de las gestiones en tiempo real.

Los usuarios del sitio cuentan con información institucional actualizada, normativa vigente y canales directos de contacto.

Modernización y transparencia en la gestión pública

Desde el organismo estatal remarcaron que el nuevo sitio fortalece los servicios públicos provinciales: