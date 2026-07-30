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MODERNIZACIÓN ESTATAL

Cómo es la nueva plataforma digital del Registro de la Propiedad

El sitio tiene el fin de brindar una atención más ágil, transparente y accesible a profesionales y a la comunidad.

Por El Litoral

Jueves, 30 de julio de 2026 a las 10:30

El Gobierno de Corrientes presentó la nueva plataforma oficial del Registro de la Propiedad Inmueble (rpi.corrientes.gob.ar).

La herramienta digital centraliza servicios registrales, guías de trámites, formularios, liquidaciones y seguimiento de expedientes en un solo espacio.

La iniciativa se enmarca en el programa de modernización y transformación digital provincial para brindar una atención más ágil, transparente y accesible a profesionales y a la comunidad.

Servicios disponibles y seguimiento de trámites online

Los usuarios y profesionales del sector podrán realizar gestiones sin necesidad de trasladarse.

El sitio da acceso directo a la guía de procedimientos, descarga de formularios y minutas oficiales, con herramientas para efectuar la liquidación de tasas registrales y consultar el estado de las gestiones en tiempo real.

Los usuarios del sitio cuentan con información institucional actualizada, normativa vigente y canales directos de contacto.

Modernización y transparencia en la gestión pública

Desde el organismo estatal remarcaron que el nuevo sitio fortalece los servicios públicos provinciales:

  • Agilización de procesos: reducción de tiempos de espera y simplificación en la presentación de documentos.

  • Acceso universal: solución digital orientada tanto a escribanos, abogados y agrimensores como a la ciudadanía en general.

  • Transformación digital: avance en la despapelización e integración tecnológica del Estado correntino.

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