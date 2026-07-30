La Unne recibió al embajador de China en el Parque Tecnológico en Corrientes

La convocatoria de la jornada diplomática de intercambio con la Unne estuvo enfocada en un conversatorio denominado «Cooperación bilateral China – Argentina, oportunidades para la comunidad académica» a cargo del embajador de la República Popular China en Argentina, en el marco de su visita oficial a la provincia de Corrientes.

El mismo estuvo dirigido a funcionarios de gestión de la universidad, docentes e investigadores, estudiantes y becarios, oportunidad en la que ofreció información de contexto para conocer los aspectos demográficos, económicos y culturales del gigante asiatico.

El embajador Wang Wei fue recibido por el rector Gerardo Omar Larroza, acompañado de su gabinete de gestión, para interiorizarse del trabajo que se viene desarrollando en conjunto con la provincia. La reunión tuvo lugar en el Parque Tecnológico ubicado en el Campus Deodoro Roca de la Universidad Nacional del Nordeste.

Durante el encuentro, el diplomático oriental destacó las enormes posibilidades que existen actualmente para estrechar lazos de cooperación entre ambos países. En su exposición señaló “nosotros creemos en el espíritu del gana-gana (win win), porque los chinos acreditamos que la cooperación es un beneficio mutuo y es una suma de esfuerzos para que cada uno de nosotros se pueda desarrollar mejor y no permitamos que sea un juego de suma cero, por eso consideramos aportar dinamismo, amistad, cooperación en vez de conflicto y separación”.

Encuentro previo con el rector de la UNNE

Minutos antes de arrancar la exposición frente a la comunidad universitaria, Wei fue recibido por Larroza en las oficinas de la Universidad ubicadas en el Parque Tecnológico, oportunidad en la que intercambiaron enfoques sobre distintos aspectos de la cooperación internacional.

Ambos referentes se mostraron interesados en promover la enseñanza del idioma oriental en la región a través de la experiencia con la que ya cuenta la Unne en el área Idiomas y la posibilidades que brinda el Instituto Confucio, que ya funciona en otros lugares del país en alianza con universidades públicas.

De la reunión participó también el Secretario General de Relaciones Interinstitucionales, Sebastian Slobayen, quien aportó información al diplomático visitante sobre las acciones que se vienen llevando adelante en el Parque. También estuvo presente el Director del Instituto Correntino de Economía del Conocimiento, Orlando Maccio, quien expuso su experiencia en China, cuando en 2006 viajó a una Feria Universitaria, cuando se desempeñaba como funcionario de la Unne.

La breve recepción finalizó con el intercambio de presentes institucionales de ambos titulares y una recorrida explicativa por algunas de las empresas y emprendimientos tecnológicos que están actualmente incubando en el ámbito del Parque Tecnológico.

Importancia de la internacionalización estratégica

El titular del área de Relaciones Interinstitucionales, Sebastian Slobayen expuso a Unne Medios durante el encuentro y resaltó la importancia de este encuentro, expresando que “fue una jornada muy fructífera dentro de la agenda de internacionalización que plantea el rector Larroza, con la idea de vincular la universidad, no solamente con el ámbito internacional, sino con todo lo que respecta a los sectores productivos y los principales lineamientos estratégicos a nivel regional”.

Además, destacó que la visita del embajador se complementa con otros encuentros que tuvieron lugar en estos días. “Mantuvimos reuniones con distintos embajadores en estos últimos días, con el de Turquía, de la India y ahora con el de China, países que son potencias a nivel mundial, donde se va abriendo un espacio de trabajo colaborativo en términos de intercambio de estudiantes, docentes, investigadores a través de distintas becas. Son sumamente importantes éstos vínculos, especialmente el poder trabajar con proyectos conjuntos principalmente enfocados en lo que respecta a cuestiones tecnológicas y vinculadas con la biotecnología también”, enfatizó el funcionario Unne.

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