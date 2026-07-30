Capital: 170 directores de CDI y Adultos Mayores se capacitan en gestión y liderazgo

El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, encabezó en la Capital el acto de apertura del encuentro provincial de capacitación destinado a 170 directores de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), de Promoción de Derechos (CPD) y áreas de Adultos Mayores.

La jornada de dos días, organizada junto a la Escuela de Gobierno, busca brindar herramientas de gestión, liderazgo y trabajo en equipo para optimizar el servicio comunitario y coordinar labores de prevención ante eventuales contingencias por el fenómeno de El Niño.

Red de contención social y rol preventivo ante El Niño

La Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia coordina el trabajo diario de los dispositivos territoriales en los municipios:

Población alcanzada: los CDI atienden a niños de 45 días a 4 años, los CPD acompañan a niños y adolescentes de 6 a 16 años con apoyo escolar, y las áreas de Adultos Mayores promueven espacios recreativos y culturales.

Cercanía con la comunidad: el ministro José Irigoyen valoró el desempeño diario del personal y enfatizó que "uno de los ejes de este Gobierno es la cercanía con la gente" .

Prevención por El Niño: el funcionario remarcó que los centros comunitarios asumirán un rol activo en materia de asistencia y prevención frente a posibles precipitaciones extraordinarias.

Formación técnica articulada con la Escuela de Gobierno

La directora de la Escuela de Gobierno, Lorena Martínez, y la titular de Niñez y Familia, Claudia Ruiz Díaz, detallaron la agenda académica del encuentro.

Los módulos intensivos sobre oratoria, liderazgo, relaciones laborales, trabajo en equipo y gestión administrativa.

Los contenidos se diseñaron en función de los requerimientos operativos planteados por el personal de los centros. El evento reune a 170 referentes institucionales de distintos puntos de la provincia y concluirá este viernes.