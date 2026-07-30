Garrafa Social en Corrientes: cronograma, barrios, fechas y horarios

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes confirmó de manera oficial el cronograma de expendio correspondiente a la Garrafa Social para la próxima semana en la capital.

El programa territorial, que busca facilitar el acceso a un insumo básico en los barrios, comenzará sus actividades operativas el miércoles 5 de agosto en el horario de 10 a 11.30 en el barrio Laguna Seca, puntualmente en la intersección de las calles Palermo y Resoagli.

El despliegue de los puntos de distribución se encuentra bajo la coordinación directa de la Subsecretaría de Desarrollo Humano e Igualdad, organismo encargado de articular la presencia de los camiones de reparto en las distintas comunidades barriales para garantizar la atención a los vecinos.

Continuidad del cronograma en los barrios Sur y San Benito

La agenda de comercialización continuará durante la jornada del jueves 6 de agosto con dos puntos de venta prefijados en zonas de alta demanda.

La primera posta del día se establecerá en el barrio Sur, donde el camión atenderá en la Delegación San Martin, ubicada en Lavalle 1251, Local 20, en el margen horario que va de 10 a 11 horas.

Posteriormente, en la misma jornada del jueves 6, el operativo móvil se trasladará hacia el barrio San Benito. En esta segunda parada, la comercialización de las unidades de gas en garrafa se llevará a cabo de 11.30 a 12.30 horas en la sede de la Delegación municipal situada sobre la calle Lamadrid 450.