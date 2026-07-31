Corrientes: más de 80 operarios del sector forestal se capacitaron en el uso de fitosanitarios

Más de 80 operarios del sector forestal participaron de una capacitación sobre el uso de fitosanitarios en Gobernador Virasoro. La actividad se desarrolló en el Parque Industrial de la localidad correntina, como parte de una política para promover una producción cada vez más responsable y eficiente.

La jornada fue organizada por el Ministerio de Producción de Corrientes y estuvo destinada a trabajadores de la empresa Grupo Garabí. Con el curso obtuvieron el carnet de aplicador profesional provincial de fitosanitarios.

Durante la capacitación se abordaron aspectos vinculados con la normativa vigente y el manejo responsable de productos. Además, se trabajó en torno al uso de elementos de protección y la calibración de equipos de aplicación terrestre.

Formación para una producción más segura

La propuesta contó con la colaboración de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y Campo Limpio. Ambas instituciones acompañaron las instancias técnicas y prácticas desarrolladas durante la jornada.

El director de Producción Vegetal del ministerio, José Giguer Molleví, destacó la importancia de capacitar y señaló que la formación permite mejorar la seguridad y eficiencia en las aplicaciones.

“Estas actividades forman parte de una política pública sostenida que impulsa el Gobierno de Corrientes para profesionalizar a quienes trabajan en el sector productivo”, expresó.

Además, remarcó que estas acciones buscan acompañar el crecimiento de la forestoindustria mediante herramientas técnicas que incorporen aspectos legales, ambientales y de seguridad laboral. Desde el Ministerio de Producción indicaron que continuarán con las capacitaciones en distintas zonas de la provincia.