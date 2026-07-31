Corrientes tendrá un banderazo contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Corrientes tendrá este sábado un banderazo realizado por organizaciones y vecinos autoconvocados para manifestar su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La actividad se realizará desde las 16 entre la avenida 3 de Abril y Costanera.

Los organizadores explicaron que llevarán carteles y banderas con consignas relacionadas a la defensa de la soberanía. Según comentaron, la convocatoria busca visibilizar su preocupación por la posible extranjerización de tierras.

En la previa del 6 de agosto

La manifestación se realizará antes de la movilización anunciada para el 6 de agosto frente al Congreso, el mismo día en que el oficialismo intentará aprobar en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen vigente para la venta de tierras rurales a extranjeros.

Entre las modificaciones señaladas y criticadas por los convocantes se encuentran cambios en los procedimientos de desalojo. Las organizaciones sostienen que estas medidas podrían afectar especialmente a pobladores rurales y costeros de Corrientes.

Las organizaciones convocantes

El banderazo de mañana reunirá a ciudadanos autoconvocados, organizaciones ambientales, sociales y sindicales. Entre los espacios que adhieren se encuentran Defensores del Pastizal, Guardianes del Yverá, La Correntada y Defensores de los Espacios Públicos.

También participan Correntinos contra el Cambio Climático, Fuerza Transfeminista, RI9, la Cátedra Libre “Derechos Humanos y Participación Ciudadana”, CTA, ATE y Partido Piquetero.