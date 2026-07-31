Corrientes será sede del 4° Congreso Ecoturístico de la Región Litoral

Los días 3 y 4 de septiembre, la ciudad de Corrientes recibirá a referentes del ámbito público, privado, académico y turístico de todo el país en el marco del 4° Congreso Ecoturístico de la Región Litoral.

El evento de alcance nacional se desarrollará en las instalaciones del Salón Gran Paraná del Turismo Hotel Casino, bajo el lema institucional "ReGenera Turismo: Viajes con propósito y gestión inteligente".

La propuesta técnica y profesional es organizada de manera conjunta por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo y el Comité Iberá.

La convocatoria se constituirá como un espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva orientado a abordar los nuevos desafíos que enfrenta la actividad turística de la provincia en un contexto de profundas transformaciones sociales, ambientales, tecnológicas y culturales.

El paradigma del turismo regenerativo y los viajes con propósito

En esta cuarta edición, el eje central del encuentro estará puesto en el concepto de "ReGenera", una mirada teórica y práctica que propone ir más allá de la sostenibilidad tradicional para impulsar un modelo turístico capaz de restaurar, fortalecer y revitalizar los ecosistemas naturales, culturales y sociales de los destinos.

En este marco, los viajes con propósito adquieren un rol protagónico al promover experiencias auténticas, responsables y transformadoras donde el visitante contribuya de manera positiva a las comunidades receptoras.

Asimismo, el congreso abordará el papel de la gestión inteligente como herramienta clave para la planificación de destinos turísticos innovadores.

Esta meta se plantea mediante el uso de tecnología aplicada, análisis de información, esquemas de gobernanza colaborativa y estrategias de desarrollo que favorezcan un crecimiento equilibrado y resiliente en los territorios.

Convocatoria abierta y programa de actividades académicas

La invitación institucional a participar está dirigida a funcionarios y representantes de organismos públicos, empresarios, prestadores turísticos, emprendedores, profesionales, instituciones educativas, estudiantes y público en general interesado en el desarrollo sostenible y regenerativo de la actividad.

Con un programa integral que reunirá conferencias magistrales, paneles temáticos y espacios de intercambio de experiencias, el 4° Congreso Ecoturístico de la Región Litoral busca generar nuevas capacidades locales y fortalecer el compromiso de los distintos actores para construir destinos más inteligentes, inclusivos y regenerativos, consolidando al turismo como una herramienta de desarrollo ambiental, social, cultural y económico para la región.