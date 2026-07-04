Corrientes: desplegaron un operativo con servicios y trámites en capital

El Gobierno provincial realizó este sábado un operativo integral en el barrio Ciudades Correntinas de la capital. Durante el despliegue se acercaron servicios, asesoramiento y trámites a los ciudadanos de la zona.

La actividad del programa Corrientes Cerca se desarrolló entre las calles Tupac Amaru y Pasaje Catueño, como una iniciativa que forma parte de un recorrido que el Gobierno lleva adelante en distintos barrios de la ciudad y localidades del interior.

Durante la jornada participaron equipos de Salud Pública, Desarrollo Social, Registro Civil, el Instituto de Previsión Social (IPS), Idercor y el Ente Regulador de Agua y Cloacas (Aosc), Del mismo modo, otros organismos provinciales brindaron atención gratuita.

Servicios y atención en los barrios

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, acompañó el operativo y destacó: “Nuestro lema es siempre estar cerca del vecino”. Además, señaló que las prestaciones sanitarias complementan el trabajo que se realiza de manera habitual en los centros de atención primaria.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y coordinador del programa, Fernando Brambilla, indicó que el objetivo es acercar las distintas áreas a cada barrio y mantener un contacto directo con la sociedad para atender sus necesidades.

Calendario

Corrientes Cerca continuará el 31 de julio con una intervención en la localidad de San Miguel.