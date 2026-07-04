Vandalismo en la zona rural de Goya: destruyeron las barandas del paseo costero

La tranquilidad del paseo costero de El Remanso volvió a verse alterada por hechos de vandalismo que generaron indignación entre los vecinos. En los últimos días, varias barandas de madera que forman parte del recorrido aparecieron arrancadas y destrozadas, una situación que preocupa a quienes viven en la zona y utilizan el lugar para caminar, hacer actividad física o disfrutar de la naturaleza.

Uno de los habitantes del paraje decidió hacer pública la situación a través de un mensaje en redes sociales acompañado por fotografías de los daños. "Quiero compartir esto porque no es justo. No sé si se las están robando o las sacan a propósito", expresó, reflejando el malestar que existe entre los vecinos por los reiterados ataques al mobiliario urbano.

Gentileza TN Goya

Gentileza TN Goya

Según relataron, este tipo de hechos no es nuevo y ocurre con frecuencia. Incluso, sostienen que en muchos casos los responsables serían personas ajenas al barrio que llegan hasta la costa y provocan destrozos sin medir las consecuencias. La preocupación crece porque las estructuras dañadas representan un riesgo para quienes recorren el paseo y, además, implican un costo para su reparación.

A esta problemática se suma otra que afecta al entorno natural. Los vecinos denunciaron que algunos pescadores dejan restos de pescado, bolsas y otros residuos sobre la vía pública y la costa, generando malos olores y deteriorando uno de los paisajes más característicos del lugar.

Frente a este escenario, quienes viven en El Remanso hicieron un llamado a la comunidad para que colabore con el cuidado del paseo costero. También solicitaron mayor conciencia de quienes visitan la zona y reclamaron medidas que permitan prevenir nuevos hechos de vandalismo, con el objetivo de preservar un espacio que pertenece a todos y que es uno de los principales atractivos naturales de la ciudad.