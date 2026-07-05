Don Juan Romero que en paz descance

El 1 de Julio de 1966 fue un día triste.



En un accidente automovilístico en la ruta a San Luis del Palmar falleció Don Juan Romero.



Pero ¿quién era Juan Romero y por qué se ganó la distinción de Don?



Nació en 1914 en Provincia de Buenos Aires. Hijo de José Romero y de su esposa Estela, inmigrantes del Líbano que llegaron al país dentro de esa oleada de inmigrantes que a fines del siglo 19 y principios del 20, desembarcaron en nuestro país, como mi padre Samuel de Rusia y mi madre Alicia de Inglaterra, buscando un futuro mejor al que les deparaba sus países de origen.

José Romero tenía 10 hijos entre los que se encontraba Juan, a quien rindo hoy mi homenaje, recordando que con su actuación en Corrientes se ganó con creces la palabra Don, que antecede al nombre de una persona como una expresión de respeto, cortesía o distinción social.Juan Romero se instala en la provincia de Corrientes y con esfuerzo logra ser un hacendado progresista y aquí se proyecta como una persona multifacética, repartiendo su tiempo entre la política y la vida familiar. De su matrimonio con Adela Feris nacen 6 hijos, dos de los cuales llegaron a ser gobernadores de la Provincia. José Antonio “Pocho” Romero Feris en 1983 y Raúl “Tato”R olando Romero Feris en 1993, gobernadores ejemplares.Fue la primera vez en la historia de Corrientes que dos hermanos llegan a ser elegidos como gobernadores de la Provincia.Sin dudas esto fue posible porque recibieron de Don Juan y Adela una educación ejemplar junto a sus otros hermanos, y un modo de encarar la vida de respeto y solidaridad, esto les permitió asumir tamaña responsabilidad, la gobernación de la Provincia.Cosas del destino: Don Juan se fue sin poder ver el fruto de su esfuerzo. Pero me detengo a comentar la acción de Don Juan a quien conocí en 1955.Cuando contaba con 22 años, 2 años de Abogado y habiendo cumplido con el Servicio Militar Obligatorio que regía en ese entonces.Don Juan era un dirigente destacado del Partido Autonomista, y a quien miraba en ese entonces, quien esto escribe y estaba garabateando en la política real desde el Partido Demócrata Progresista, siguiendo los ideales de Lisandro de la Torre.¿Y a quien miraba, repito, para adquirir experiencia, dentro de la acción diaria de la política, fuera de su propio partido, sino a un experimentado caudillo político 19 años mayor?Don Elías Abad, vecino de mi casa paterna en Plácido Martínez al 700, desde el Diario La Mañana en calle Buenos Aires al 400 luchaba por la Democracia. En mi camino a la Escuela Sarmiento pasaba diariamente por el lugar y veía un ir y venir de gente. Consultado mi padre Don Samuel el por qué, me explicó que se trataba de un periódico de lucha por la democracia.Don Juan vio ahí la importancia de la prensa escrita para la información general, y seguramente de ahí surgió también su convencimiento de la necesidad de la prensa para la información.Juan Romero no quedó conforme con ser un hacendado progresista más y un político de fuste sino que, comprendiendo la realidad de la provincia adquirió el Frigorífico de Riachuelo, Frigorífico Regional Correntino (FRICOR), desde el que por primera vez se exportó a Europa carne congelada sin hueso, en dos oportunidades en barcos frigoríficos que zarparon desde el Puerto de Corrientes.La inquietud periodística de Don Juan Romero se concreta en 1960 cuando adquiere el Diario La Provincia, que a su vez era continuador del diario La Calle de 1955, que dejo de imprimirse y fue vendido a Don Víctor Navajas Centeno. Ya como Diario La Provincia es adquirido por Don Juan y crea, lo que considero la principal herencia de su pensamiento, el Diario El Litoral, dirigida Tito Feris, también mi amigo, y hoy a cargo de su tercer hijo varón, Carlos Romero Feris.Resumiendo, quisiera seguir contando más de mi vinculación con Don juan Romero, que me dispensaba su amistad y consejos, que hicieron a mi formación política, pero sintetizando digo que, fue un productor ganadero progresista e inquieto que en su afán por el desarrollo de la Provincia se interesó también por una industria de fundamental importancia para una provincia ganadera, el Frigorífico de Riachuelo hoy gestionado por una empresa China ante la falta de interés de empresarios nacionales y la firma propietaria se encuentra hoy en severa crisis.

He tratado de sintetizar la vida y la personalidad de Don Juan Romero y cierro diciendo que fue destacado productor ganadero, propulsor de la industria frigorífica, presidente del Banco de Corrientes e interesado en que no solamente hay que educar al soberano si no también mantenerlo informado, y de ahí surgió Diario El Litoral.El pasado día primero en la Iglesia Catedral se efectuó una misa al cumplirse 60 años de su fallecimiento, muy concurrida y la foto que adjunto fue obtenida al termino de la misma.Don Juan Romero descansa en paz. Tus hijos mantienen en alto tu nombre y recuerdo. Y tus amigos extrañamos tus consejos.