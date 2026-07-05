La Facultad de Medicina realizó la 2° Jornada Noche de Museo: Anatomía Patológica

n La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) realizó la II Jornada Noche de Museo: Anatomía Patológica, a cargo de la directora del Museo de Anatomía Patológica, profesora titular, Mgter. Bertha Mercedes Valdovinos Zaputovich y codirectora: Jessika Susana Aymará Navarro López.



Durante la jornada, los participantes pudieron recorrer el Museo de Anatomía Patológica mediante visitas guiadas y participar de charlas de divulgación científica sobre la historia de la cátedra y la evolución del cáncer.



La propuesta buscó acercar el conocimiento científico a la comunidad, promoviendo la comprensión de los procesos de salud y enfermedad, el valor del patrimonio académico y el interés por las ciencias de la salud en un espacio abierto, educativo y participativo.

La doctora Bertha Mercedes Valdovinos Zaputovich fue la encargada de iniciar la jornada con una exposición sobre la historia de la cátedra. “En primer lugar agradecer a la persona que hizo posible que nosotros, este 2 de julio del 2026, podamos estar en una casa propia desde la Facultad de Medicina. En realidad, esto tiene toda una historia muy importante que se origina en la época de la Triple Alianza. Una guerra que existió en nuestro continente. Donde hubo muchos muertos y muchos huérfanos”, dijo la doctora.Valdovinos Zaputovich se refirió a Adela Billinghurst de Ávalos, una dama correntina preocupada por el destino de los cientos de niños huérfanos que dejó la Guerra de la Triple Alianza, en la que Argentina, Brasil y Uruguay combatieron contra Paraguay.Agobiada por el destino de esos pequeños, Adela Billinghurst de Ávalos creó La Sociedad Asilo de Huérfanos y donó al Estado el inmueble de Sargento Cabral 2001, para ello.Ese lugar se edificó la Facultad de Medicina. “Con fecha 1º de septiembre de 1952, según consta en el Acta Nº 7 del Libro de Sesiones de la Comisión Pro Creación de la Escuela de Medicina, se sugiere el emplazamiento de las cámaras frías y por ende de las asignaturas básicas de la Carrera de Medicina, en el local que ocupara el Hogar de Huérfanos, sito en la calle Sargento Cabral 2.001 de la Ciudad de Corrientes”, recordó la doctora.Luego el doctor Jorge Raúl Zimerman, director ejecutivo y jefe del departamento del Instituto Oncológico de Corrientes, detalló de manera cronológica los inicios en la provincia y el país de los tratamientos de cáncer.Zimmerman habló de los médicos pioneros en el tratamiento y estudio oncológico, sus referentes en el país y en la provincia hasta llegar a la construcción del Insituto Oncológico