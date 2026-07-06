Se rehabilitó el paso fronterizo que une Corrientes con Brasil tras la bajada del cauce

La Municipalidad de Alvear confirmó este lunes la normalización y reapertura del Puerto de Alvear, permitiendo la inmediata rehabilitación del Paso de Frontera Internacional que une la provincia de Corrientes con la localidad de Itaquí (Brasil).

La medida fue dispuesta luego que Prefectura Naval Argentina constató una sensible mejora en las condiciones hidrometeorológicas de la región de la costa del Uruguay.

Fin del cierre transitorio y optimización meteorológica

La mejora climática registrada en las últimas horas permitió disipar los riesgos operativos para las embarcaciones y balsas encargadas del traslado vehicular y de pasajeros.

El Ejecutivo municipal de Alvear notificó que las actividades en ambas márgenes del río Uruguay vuelven a operar de forma segura.

Estado del río Uruguay y registros del hidrómetro en Alvear

El factor determinante para la habilitación de las operaciones portuarias fue la estabilización del caudal del río.

De acuerdo con los datos técnicos de la Prefectura Naval Argentina y el monitoreo compartido por la Comuna:

A las 11 , la altura del río Uruguay en el Puerto de Alvear marcó un nivel de 8,35 metros .

El comportamiento actual del río se encuentra bajo la condición de Estacionado.

Este freno en el crecimiento del caudal trae tranquilidad, permitiendo el reinicio del flujo internacional. Las autoridades locales mantendrán guardias operativas de monitoreo preventivo ante cualquier eventual variación del escenario hidrológico.