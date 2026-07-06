Corrientes: más de 90 mil personas recibieron atención sanitaria en la provincia

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Salud Pública, ejecutó un total de 90.000 prestaciones sanitarias en toda la provincia durante la primera mitad del año.

Según el balance oficial de la cartera dirigida por Emilio Lanari Zubiaur, los operativos alcanzaron de forma directa a 30.000 pacientes de la Capital y de diversos municipios del interior.

El programa facilitó el acceso gratuito a consultas médicas generales, vacunación del calendario obligatorio, laboratorios rápidos, entrega de medicamentos y atención en unidades móviles de control obstétrico.

Despliegue territorial y premisas del esquema de atención primaria

Las acciones territoriales se realizaron con el trabajo coordinado de las Subsecretarías de Salud Pública, de Atención Primaria de la Salud (APS), de Gestión Sanitaria y la Dirección de Operativos Sanitarios en el ámbito de Capital.

En las jornadas sanitarias participaron diversas direcciones y, en distintas oportunidades, áreas articuladas del Gobierno provincial para brindar respuestas logísticas en simultáneo.

“La atención primaria de la salud es una de las premisas principales de esta gestión, junto a los cuidados de la madre y del niño, y conectividad”, sostuvo el ministro Emilio Lanari Zubiaur, al evaluar el impacto social de la presencia médica en el territorio.

Cobertura en localidades del interior correntino y barrios de la Capital

Para garantizar equidad en el acceso a la medicina pública, se diagramó una agenda itinerante que abarcó tanto parajes rurales como grandes conglomerados urbanos.

En el interior provincial, los operativos sanitarios visitaron de forma directa: Santa Lucía, Goya, Villa Olivari, 9 de Julio, San Isidro, Chavarría, Perugorría, Mariano I. Loza, San Carlos, San Lorenzo, El Sombrero, 3 de Abril, Pago de los Deseos, Esquina, Mantilla, Carlos Pellegrini, San Miguel, Lomas de González, Cazadores Correntinos y Herlitzka.

Por su parte, la ciudad Capital, la cobertura territorial integral abarcó a los vecinos de los barrios: Doctor Montaña, Virgen de los Dolores, La Olla, Santa Margarita, Sapucay, Bañado Norte, Río Paraná, Santa Catalina, Popular, San Roque Este, Quilmes, Cremonte, Itatí, Punta Taitalo, Anahí, Irupé, Laguna Brava, La Chola, Sol de Mayo, Patono, Ex Colono, Víctor Colas, Independencia, La Tosquera, San Marcos y Molina Punta.

Detalle de las especialidades médicas y el refuerzo en salud integral femenina

Entre las prestaciones gratuitas ofrecidas se destacaron los servicios de vacunación regular, controles básicos de enfermería (medición de peso, talla y control de presión arterial), atención médica tanto para adultos como pediátrica, electrocardiogramas y pruebas rápidas de laboratorio dirigidas a la detección temprana de VIH, Sífilis, Hepatitis B y Chagas.

En paralelo, los pacientes accedieron a turnos en especialidades como odontología, oftalmología, cardiología, nutrición, psicología, psiquiatría y fonoaudiología, retirándose además con medicamentos recetados, leche, preservativos y kits de gestión menstrual.

Finalmente, el despliegue de las unidades de Atención Móvil Obstétrica (AMO), el Ministerio de Salud reforzó el cuidado de las mujeres en edad reproductiva. En estos consultorios rodantes se realizaron controles prenatales periódicos, ecografías ginecológicas y obstétricas, tomas de muestras para estudios de PAP y colocación de métodos anticonceptivos. Todo el abordaje en los barrios se complementó con el dictado de talleres comunitarios preventivos focalizados en la prevención del cáncer de cérvix y de mama, higiene menstrual y pautas de planificación familiar.