Corrientes: más de 17 CDI participaron del desfile por el Día de la Independencia

En el marco de las actividades por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, llevó adelante este martes el Gran Desfile Patrio, con la participación de niños de 17 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad de Corrientes.

La actividad se desarrolló en la Plaza La Cruz y fue encabezada por el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, junto a la directora de los Derechos de la Niñez y la Familia, Claudia Ruiz Díaz.

Del encuentro también participaron docentes, familias y vecinos que acompañaron una jornada marcada por el espíritu patrio, la tradición y la participación de los más pequeños.

Durante el acto, Irigoyen destacó el trabajo que se realiza diariamente en los CDI para transmitir valores desde la primera infancia. "Sembramos el mensaje de lo que significa la Patria, educando con respeto y acompañando a las familias que depositan su confianza en nuestras instituciones", expresó.

El funcionario sostuvo además que el desfile representa el legado de quienes hace más de dos siglos construyeron la independencia del país y remarcó que uno de los aprendizajes más importantes es que "ser argentino y ser correntino es pertenecer a una comunidad que se cuida, que se acompaña y que crece junta".

Por su parte, Claudia Ruiz Díaz recordó a los protagonistas de la gesta independentista y señaló que esta celebración busca fortalecer "los valores de la unión, el diálogo y el amor por nuestra Patria".

La jornada estuvo cargada de alegría y color, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones, las familias y la comunidad, con el objetivo de promover el desarrollo integral de niños y niñas a través de actividades educativas, recreativas y de formación en valores.

Participaron 17 Centros de Desarrollo Infantil

Del desfile formaron parte los CDI Ará Porá, Aventuras en Pañales, Grillito Saltarín, Mamita, Mi Dulce Bebé, Mi Pequeño Hogar, Mis Ositos, Anahí, Niño Feliz, Mamá Margarita, Ñande Roga, Padre Mujica, Rosa Guarú, Rayito de Luz, San Jorge, San Juancito y Tamborcito de Tacuarí.