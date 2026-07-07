Escuelas en Corrientes: cómo será el horario de clases por el partido de Argentina

El Gobierno de Corrientes informó que este martes habrá cambios en el horario escolar debido al partido que disputará la Selección Argentina vs Egipto a las 13. El Ministerio de Educación provincial comunicó que las modificaciones regirán para instituciones de todos los niveles.

Según se informó, las escuelas del turno mañana finalizarán sus actividades a las 12. En tanto, las clases de la tarde comenzarán a partir de las 16.

Alcance de la medida

La disposición comprende a toda la comunidad educativa y, por lo tanto, alcanza tanto a los estudiantes como al personal docente y no docente de las instituciones.

El Gobierno explicó que la decisión fue adoptada con el objetivo de unificar los criterios durante el partido de Argentina por los octavos de final del Mundial.