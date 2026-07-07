Corrientes: dictaron pautas para el abordaje integral de los consumos problemáticos

El Instituto Correntino de Abordaje y Prevención de los Consumos Problemáticos (ICAP) y la Escuela de Gobierno concretaron la jornada de formación “Hablemos sobre consumos problemáticos, salud mental y suicidio”. El encuentro, desarrollado en el Auditorio Julián Zini, reunió a especialistas provinciales y al equipo técnico de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental.

El objetivo principal de la convocatoria radicó en derribar prejuicios, apuntalar las redes de contención comunitarias y dotar a los referentes territoriales de herramientas precisas para la escucha activa, el acompañamiento y la detección temprana en el territorio.

Abordaje integral y articulación de las redes de cuidado social

Bajo el lema "El abordaje debe ser integral", las autoridades dieron apertura al espacio de capacitación e intercambio técnico, el cual estuvo abierto al público general y, especialmente, a coordinadores territoriales que trabajan de forma directa con flagelos sociales.

Durante el acto de apertura, el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, José Irigoyen, remarcó la urgencia de coordinar esfuerzos públicos ante un escenario de alta complejidad.

“La temática que nos convoca hoy es una de las más sensibles que tenemos como sociedad”, reconoció el funcionario, quien además detalló que la compleja relación entre las adicciones, el equilibrio psíquico y el suicidio demanda acciones concretas en el territorio: “Nos preocupa profundamente, pero sobre todo nos ocupa”, enfatizó Irigoyen.

En ese sentido, las directrices ministeriales dejaron en claro los siguientes ejes rectores:

Se busca afianzar espacios de capacitación, reflexión y debate colectivo para dotar a los agentes de metodologías de escucha, comprensión, intervención y posterior acompañamiento familiar.

El esquema de prevención no puede centralizarse en un solo organismo ni limitarse a intervenciones aisladas en el tiempo.

Se ratificó el fortalecimiento de los canales de comunicación y articulación técnica permanente entre el ICAP y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, expandiendo el alcance hacia todas las entidades que componen la red sanitaria para dar respuestas más humanas y eficaces.

Formación mensual y el desafío de derribar prejuicios en la provincia

A su turno, la directora de la Escuela de Gobierno, Lorena Martínez, focalizó en la necesidad de transformar el paradigma social con el que se tratan estas temáticas puertas adentro de los hogares y las instituciones. “Esta charla era una invitación directa a hablar sin miedos sobre consumos problemáticos, prevención del suicidio y salud mental”, argumentó.

La meta de estas acciones formativas excede el debate teórico, apuntando a un fortalecimiento de los esquemas territoriales mediante la descentralización.

Para lograrlo, Martínez anticipó que se encuentran planificando la continuidad de la agenda de capacitaciones técnicas para desplegarlas con una periodicidad mensual a lo largo y ancho de todo el territorio correntino.

Respaldo de los equipos técnicos de Nación en territorio correntino

La jornada sumó valor institucional con la participación activa de Martín Cagide, referente especializado del equipo técnico de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, área dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

El especialista coordinó los módulos de intercambio y valoró positivamente la convocatoria lograda en el auditorio.

Cagide puntualizó que se exigen miradas polifacéticas y transversales, explicando que el taller permitió unificar enfoques científicos y herramientas pragmáticas para potenciar el desempeño de quienes operan en las zonas críticas. “Trabajamos cotidianamente con estas problemáticas y sabemos que requieren un abordaje integral", afirmó el referente.