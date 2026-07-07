El Banco de Corrientes acompaña la 16ª Feria Provincial del Libro con educación financiera y una promoción imperdible

La edición 2026 de la Feria se realizará por primera vez en el predio La Unidad - Distrito de Innovación, incorporando además espacios del nuevo Edificio Tecnológico, lo que permitirá ampliar la propuesta y ofrecer una experiencia renovada para miles de visitantes.

En este marco, el Banco de Corrientes estará presente con una participación integral que combinará apoyo institucional, beneficios exclusivos para clientes, actividades de educación financiera y contenidos culturales de interés para públicos de todas las edades.

Beneficios exclusivos para fomentar la lectura

Con el objetivo de promover el acceso a los libros y acompañar a las familias correntinas, el Banco de Corrientes ofrecerá una promoción especial durante toda la Feria.

Del 7 al 18 de julio, quienes realicen sus compras en librerías y editoriales adheridas, abonando exclusivamente mediante MÁSBanco MODO accederán a un 30% de cashback automático, con un tope de reintegro de $20.000.

Además, los días 8, 13 y 15 de julio, los clientes podrán sumar un 20% de descuento adicional (con tope de reintegro), junto con 3 cuotas sin interés, en el marco de la promoción vigente para librerías y jugueterías.

Un espacio para disfrutar, aprender y participar

Bajo el lema #BancamosLaLectura, el Banco contará con un stand institucional ubicado en el sector institucional de la Feria, en el primer piso del Edificio Tecnológico.

Diseñado como un espacio abierto, accesible y confortable, el stand invitará a los asistentes a disfrutar de la lectura, compartir experiencias y conocer las distintas herramientas y soluciones financieras que ofrece la entidad.

Durante las doce jornadas, los visitantes podrán informarse sobre productos y servicios del Banco, explorar las ventajas de los canales digitales y medios de pago, conocer las funcionalidades de MÁSBanCo y participar de actividades vinculadas a la inclusión y educación financiera.

Además, quienes recorran el espacio podrán sumarse a una propuesta participativa en redes sociales compartiendo contenidos con el hashtag #BancamosLaLectura. Los participantes que publiquen fotografías, recomendaciones literarias o experiencias vividas en la Feria y mencionen al Banco de Corrientes podrán acceder a sorteos instantáneos y premios diarios.

Sociedad, familia y vínculos: el BanCo presenta a Sofía Calvo

Como parte de su acompañamiento al evento, el Banco de Corrientes auspiciará la participación de la licenciada en Psicología y comunicadora Sofía Calvo, quien brindará la charla abierta "Es hora de hablar: sociedad, familia y los vínculos en el siglo XXI".

La actividad se realizará el 10 de julio a las 19 horas en el escenario "Cacho González Vedoya" de La Unidad y abordará temáticas vinculadas a las nuevas generaciones, los vínculos y los desafíos sociales contemporáneos.

La presencia de Sofía Calvo forma parte del aporte cultural que el Banco realiza a la programación de la Feria, contribuyendo a enriquecer una agenda que reúne a escritores, docentes, estudiantes, artistas y referentes de distintos ámbitos.

A través de esta participación, el Banco de Corrientes reafirma su acompañamiento a las iniciativas que promueven la educación, el conocimiento y el encuentro comunitario, fortaleciendo el vínculo con los correntinos y contribuyendo al crecimiento cultural de la provincia.