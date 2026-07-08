La artista Athena presentó "Reina del Paraná", el chamame dedicado a la Virgen de Itatí

La cantautora de música católica Athena presentó su nueva producción musical titulada “Reina del Paraná”, una pieza compuesta en género folclórico y dedicada especialmente a la Virgen de Itatí.

En una entrevista con El Litoral, la artista internacional —quien ganara el certamen televisivo Canta Niño en su infancia y cantara ante el Papa Francisco— repasó cómo se gestó esta obra nacida de una "diocidencia", el riguroso proceso de investigación histórica para confeccionar la letra y el asesoramiento clave de músicos correntinos para lograr una composición auténtica que emocionó a los fieles hasta las lágrimas.

"Diocidencias" y el aval de Los Aloncitos para la Reina del Paraná

La creación de "Reina del Paraná" funcionó como un homenaje al folklore que escuchaba de niña. La gestación del tema se dio mediante lo que Athena define como una "diocidencia", cuando el padrino de su hijo y productor, se acercó a ella y su marido y les comentó "conocí un acordeonista, tenemos que hacer un chamamé".

Así le propuso incorporar un acordeonista al equipo sin saber que ella ya planeaba grabar ritmos litoraleños. "Ahí conversando, obviamente nuestro tema es la fe, dijimos: ¿A quién más hacerle un tema que a la Virgencita de Itatí?", relató.

Para garantizar el máximo respeto, la rigurosidad litúrgica y el color tradicional de la región, el proceso de producción contó con un fuerte respaldo correntino. Athena comentó que tuvo "la bendición de visitar (la Basílica) cuando era chica. Y bueno, sabemos que es de mucho cariño para toda la Argentina y para esa región en particular".

Esto motivó a que la letra, escrita por la cantante junto a su esposo y la ayuda de su padre, pase por una minuciosa investigación. Por otro lado, la base musical estuvo a cargo del nuevo acordeonista del proyecto.

En tanto que el borrador final fue supervisado por referentes de la provincia: “Consultamos con amigos correntinos, con Seba de Los Aloncitos, que sabemos que no nos iba a dejar hacer algo que no estuviera bien, y con Kiki Troia”, contó Athena y continuó diciendo que "queríamos que sea lo más auténtico y tradicional posible".

Lágrimas, recuerdos y un pedido espiritual para el país

Las reacciones de la comunidad ante el estreno no tardaron en movilizarce en las plataformas digitales. Athena destacó que el impacto más valioso se encuentra en las devoluciones de aquellos que se encuentran lejos de sus hogares.

"Muchos se emocionaron hasta las lágrimas; personas viviendo fuera de sus provincias o del país que pusieron (en comentarios) que se sintieron en la costanera de Corrientes", y lo que más le impresionó es que comentaran que se sintieron "peregrinando hacia la Virgen de vuelta", remarcó conmovida.

Debido a complicaciones de salud y motivos personales, la intérprete lleva varios años sin realizar viajes largos, por lo que una visita presencial a la Basílica "queda en manos de la Virgen".

No obstante, al ser consultada sobre qué le pediría a la icónica imagen si pudiera visitarla espiritualmente hoy mismo, la cantautora concluyó con un profundo deseo: “Le pediría por mi familia y para que podamos estar más cerca de su Hijo Jesús como país”.

Una reacción al tema dedicado a la Virgen de Itatí, compartida por Athena.

De los escenarios de Telefe al canto católico en más de 20 países

La relación de Athena con las melodías comenzó en su propio hogar de la mano de sus padres norteños. "Lo primero que aprendí a cantar fueron una zamba y un chamamé", recordó.

Su salto a la masividad se dio durante la infancia al consagrarse ganadora en el programa Canta Niño (Telefe), lo que la llevó a realizar giras, pisar el Teatro Gran Rex y participar de la entrega de los premios Martín Fierro con el grupo Ktrask.

Sin embargo, a los 15 años llegó el quiebre definitivo que reorientó su vocación artística hacia la religión: "asistí a un grupo de jóvenes muy lindo, en el cual descubrí la música como un medio para poder rezar, conectarme con mi fe, conectarme con Dios, también descubrí la música de manera distinta a la que se escucha normalmente en misa"

“Cantar a Dios, ayudar a otros a rezar con el instrumento que él me había regalado, era lo que más me llenaba el corazón”, confesó Athena y así que descubrió que su misión excedía el plano comercial.

Tras perfeccionarse en Comedia Musical y en el Conservatorio, decidió volcarse de lleno a las producciones católicas, cuyos videos se volvieron virales hace 15 años y le abrieron las puertas para cantar ante el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Tras ese hito "me empezaron a invitar de muchos países para cantar. Más de 20 países y bueno, en estos 15 años no paramos".