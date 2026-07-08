El Instituto de Cardiología de Corrientes cambiará su atención debido a su 40° aniversario

El Instituto de Cardiología de Corrientes informó a sus pacientes y a toda la comunidad que el próximo jueves 23 de julio la atención al público en general permanecerá suspendida durante la mañana.

La medida se da en el marco de las actividades programadas por la celebración de los 40 años de trayectoria de la institución médica. Desde la entidad aclararon que el esquema de turnos se normalizará de forma completa a partir del mediodía y que el Servicio de Emergencias no se verá afectado en ningún momento.

Restricción horaria por celebraciones institucionales

Las autoridades del ICC diagramaron un esquema especial de funcionamiento para permitir el desarrollo de los actos oficiales por el 40 aniversarop de la institución.

La reconfiguración del cronograma operativo para los pacientes de la Capital y el interior se estructurará bajo los siguientes parámetros:

El próximo jueves 23 de julio , las oficinas comerciales, administrativas y de recepción de turnos no atenderán al público durante la mañana .

La suspensión temporal de las actividades programadas se mantendrá hasta las 12 del mediodía.

Desde las 12 todas las prestaciones de salud, consultas y agendas médicas se reanudarán y desarrollarán con total normalidad en los pabellones habituales.

Garantía absoluta en el esquema de urgencias y emergencias

Desde la dirección del Cardiológico enfatizaron que las modificaciones preventivas no alterarán los circuitos de atención crítica de la institución.

El Servicio de Emergencias Cardiovasculares continuará funcionando de forma ininterrumpida las 24 horas del día.

En tanto que las dotaciones de médicos de guardia, enfermeros y técnicos de terapia intensiva operarán como todas las jornadas.

Desde sus redes oficiales, las autoridades del ICC agradecieron a la ciudadanía correntina por la comprensión ante este breve bache de atención matutina, valorando el histórico acompañamiento social recibido a lo largo de estas cuatro décadas de servicio en la provincia.