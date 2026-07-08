La Fiesta Nacional del Dorado ya tiene fecha: cómo inscribirse al torneo

La 61° Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado fue presentada oficialmente este miércoles en Casa de Gobierno y se confirmó que se desarrollará del 14 al 17 de agosto en Paso de la Patria.

El lanzamiento estuvo encabezado por el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, y el intendente de Paso de la Patria, Oscar García, quienes destacaron el impacto turístico y económico que genera la fiesta para la provincia.

Además del tradicional torneo de pesca con devolución, la programación incluirá espectáculos musicales, la Expo Dorado, propuestas gastronómicas, ferias de emprendedores y artesanos, actividades recreativas y la elección de la Embajadora Nacional de la Fiesta.

La modalidad principal será la pesca con devolución, una práctica que busca promover la conservación del dorado, especie emblemática de los ríos del Litoral, al tiempo que convoca a pescadores de distintas provincias del país.

Durante la presentación, el ministro Juan Enrique Braillard Poccard destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para fortalecer el desarrollo turístico.

"Cuando el Estado da muestras claras de confianza y de una buena administración de los recursos, el sector privado se anima a apostar, apoyar y a dar muestras generosas de acompañamiento", afirmó.

Asimismo, remarcó la amplia oferta de actividades prevista para las cuatro jornadas y señaló que el objetivo es "posicionar a la Pesca del Dorado para seguir posicionando al destino Corrientes entre los destinos turísticos más importantes de la Argentina".

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el sorteo de una casa tipo chalet en Paso de la Patria entre los participantes. Además, habrá embarcaciones totalmente equipadas, motores fuera de borda y premios millonarios en efectivo.

Por su parte, el intendente Oscar García agradeció el respaldo del Gobierno provincial y destacó el desafío de sostener el movimiento turístico durante todo el año.

"Generar y pensar en un turismo permanente implica un montón de acciones y de actitudes que debemos tener, no solamente desde el Estado, sino también desde el sector privado", sostuvo.

Cómo inscribirse

El reglamento del torneo y las inscripciones digitales ya se encuentran habilitados a través de las redes sociales oficiales de la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado y en el sitio web oficial de Turismo de Paso de la Patria.