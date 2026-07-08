Peregrinación a Itatí: cómo serán los desvíos y el operativo de seguridad en las rutas

Con más de 800 efectivos policiales, controles en rutas, desvíos para el tránsito pesado y un operativo sanitario para los caballos, el Gobierno de Corrientes presentó el dispositivo de seguridad que acompañará la 126° Peregrinación de San Luis del Palmar hacia la Basílica de Itatí, una de las manifestaciones de fe más convocantes de la provincia. El operativo se desarrollará del 11 al 18 de julio, bajo el lema "La fe que camina ayuda al hermano", y buscará garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que cada año realizan el recorrido a pie, a caballo, en carretas, bicicletas y vehículos de apoyo.

Cómo será el despliegue

El despliegue abarcará la Ruta Nacional 12 y las rutas provinciales 5, 9 y 20, con participación de efectivos de las unidades regionales de San Luis del Palmar, Ituzaingó y Saladas, junto con personal de Seguridad Vial, Prevención del Delito, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y organismos provinciales y municipales.

Uno de los puntos más importantes del operativo será el reordenamiento del tránsito para evitar que los vehículos se crucen con la columna de peregrinos. Desde el 12 de julio y hasta el 18, los camiones de más de 3.500 kilos y los colectivos de larga distancia que circulen por la Ruta Nacional 12 entre Posadas y Corrientes Capital o Resistencia deberán desviarse obligatoriamente por la Ruta Nacional 118. El recorrido alternativo permitirá retomar la Ruta 12 en el sector conocido como Cuatro Bocas de Saladas, evitando así atravesar el tramo donde marcharán los fieles. La única excepción será para los colectivos que tengan como destino localidades ubicadas dentro del recorrido de la peregrinación.

Además, los camiones que ingresen a la capital correntina por el Puente Interprovincial con destino al norte o al sur del país deberán continuar por avenida 3 de Abril, luego tomar avenida Maipú hasta la Ruta Nacional 12 y desde allí dirigirse a la Ruta Nacional 118 para retomar nuevamente la Ruta 12. También habrá restricciones para vehículos de menor porte durante las noches del 13 y 17 de julio, entre las 19 y las 7, con excepción de los residentes de la zona.

Durante el recorrido, la Policía montará controles fijos y móviles en distintos puntos estratégicos para ordenar la circulación. Un patrullero abrirá la marcha varios kilómetros por delante de la columna para advertir a los automovilistas sobre la presencia de peregrinos, mientras que motociclistas acompañarán el desplazamiento por los laterales y otra patrulla brindará cobertura desde atrás para mantener el orden y regular el tránsito en tiempo real.

Otra de las novedades será la implementación del Plan Integral de Salud Equina (PISE). Veterinarios y efectivos policiales trabajarán de manera conjunta en puestos fijos y móviles ubicados en el triángulo de San Luisito, el Boquerón, el Parador del Peregrino y otros puntos del recorrido para controlar el estado sanitario de los caballos y asistirlos en caso de ser necesario.

La peregrinación partirá desde San Luis del Palmar el 13 de julio a las 8, llegará a la Basílica de Itatí el 14 de julio a las 16 y permanecerá allí hasta los actos centrales por la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Itatí, previstos para el 16 de julio. El regreso comenzará el 17 y finalizará el 18 de julio, cuando la columna arribe nuevamente a su localidad de origen.

Finalmente, la Policía recordó que los peregrinos deberán respetar el orden de la columna, desplazarse únicamente por la calzada derecha, evitar el consumo excesivo de alcohol y utilizar los elementos de seguridad obligatorios en motocicletas y bicicletas. También recomendó a los vecinos que permanezcan en sus hogares reforzar las medidas de prevención para evitar delitos contra la propiedad durante los días de la peregrinación.