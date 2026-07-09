Se produjo un feroz incendio de pastizales a metros de La Rural

Un incendio de pastizales se produjo este miércoles por la tarde sobre calle Rufino, entre Ignacio Timar y La Rural. El foco ígneo comenzaba a expandirse cuando llegaron los bomberos de Riachuelo quienes ante la magnitud del fuego pidieron refuerzos al cuartel de la ciudad de Corrientes. Según constataron, se quemó aproximadamente una hectárea.

Cómo se registró el incendio

Según informaron desde el cuartel de Riachuelo, el aviso fue recibido a las 17, 23 a través de la Comisaría de esa localidad, que alertó sobre un foco ígneo. Minutos después llegó al lugar para sofocar las llamas.

Al arribar, los bomberos constataron el incendio y comenzaron de inmediato las tareas de extinción. Durante el operativo contaron con la colaboración de personal policial y de un vaqueano de la zona, mientras que posteriormente se sumó el móvil 11 de Bomberos Voluntarios de Capital, bajo la conducción del comandante Daniel Bertorello.

Gracias al trabajo coordinado, el fuego fue sofocado y se determinó que la superficie afectada fue de aproximadamente una hectárea de pastizales. Finalizadas las tareas, la dotación regresó a su base a las 18,34. Desde el cuartel informaron que no se registraron otras novedades ni personas afectadas durante la intervención.