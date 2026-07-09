Cientos de fieles peregrinaron a la Basílica en honor a la Virgen de Itatí

En honor a Nuestra Señora de Itatí, la Basílica fue escenario este jueves de una de las manifestaciones de fe más importantes del calendario religioso de la localidad con el mismo nombre. Cientos de fieles de distintos barrios y parajes peregrinaron junto a las imágenes de sus santos patronos para participar de las celebraciones centrales dedicadas a la patrona de Corrientes.

Desde las primeras horas de la jornada, las comunidades comenzaron a llegar al Santuario en un clima de recogimiento, alegría y profunda devoción. Familias enteras, jóvenes, adultos mayores y niños caminaron unidos para renovar su compromiso de fe y rendir homenaje a la Virgen de Itatí.

Gentileza Noticias Itateñas

Comunidades religiosas

La tradicional peregrinación reunió a oratorios y capillas pertenecientes a la parroquia, que recorrieron el trayecto portando estandartes e imágenes religiosas. Cada comunidad vivió el recorrido como un verdadero testimonio de unidad, esperanza y pertenencia.

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Entre los oratorios presentes participaron San José, del barrio Ibiray; Santa Bárbara y San Cayetano, de Guayú; La Medalla Milagrosa; San Isidro Labrador, de la Escuela Agrotécnica de Ramada Paso; Virgen de Caacupé, del barrio Abá Rapé; y San Miguel Arcángel, del barrio San Miguel.

También formaron parte de la celebración las capillas Santa Rita de Casia, de Chilecito; San Antonio de Padua, de Ramada Paso; Inmaculada Concepción, de Scorza Cué; San Benito; San Blas, de La Palmira; Virgen del Rosario de San Nicolás; Santa Ana, de Yacareí; y San Joaquín, de Guayú.

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Durante la jornada se vivieron momentos de profunda emoción, con las comunidades compartiendo oraciones, cantos y gestos de agradecimiento ante la imagen de la Virgen. La llegada de cada delegación fue recibida con entusiasmo por los fieles que colmaron el Santuario Basílica.

"Cada comunidad hizo presente su fe y su amor por la Tierna Madre, caminando unida hacia el Santuario para celebrar esta fecha tan especial", expresaron desde la organización al destacar la masiva participación de los peregrinos.

La Solemnidad de Nuestra Señora de Itatí volvió a consolidarse como una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia, reafirmando el fuerte vínculo espiritual que une a las comunidades con la Virgen Morena.